ذا أثليتك: أرسنال اتفق مع سبورتنج لشبونة للتعاقد مع جيوكيريس

توصل أرسنال الإنجليزي لاتفاق مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، وذلك لضم السويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم الفريق.

وأفاد شبكة ذا أثلتيك البريطانية، أن أرسنال اتفق مع النادي البرتغالي على كل التفاصيل وأنهيا الاتفاق فيما بينهما.

وقدم النادي اللندني عقدا لمدة 5 مواسم للحصول على خدمات المهاجم السويدي.

وأوضح فابريزيو رومانو عن قيمة الصفقة، حيث عرض أرسنال على لشبونة مبلغ 70 مليون يورو مع 10 ملايين يورو إضافات مما يجعل إجمالي الصفقة 80 مليون يورو.

ووافق اللاعب على الانتقال لأرسنال وأكد أنه يستطيع أن يثبت قدراته الكبيرة في الدوري الإنجليزي.

وتغيب اللاعب أمس السبت عن تدريبات الفريق الأمر الذي أثار غضب رئيس النادي وتعرضه لعقوبة تأديبية كبيرة.

وينتهي عقد جيوكيريس صيف 2028.

وشارك المهاجم السويدي مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي في 52 مباراة، تمكن من تسجيل 54 هدفا، وصناعة 13 هدفا.

وسبق لجيوكيريس اللعب بقميص برايتون وسوانزي سيتي وكوفينتري في إنجلترا.