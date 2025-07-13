موزاييك: مباراة الأهلي والنجم مهددة بالإلغاء بسبب الملعب

الأحد، 13 يوليه 2025 - 21:47

كتب : FilGoal

احتفال وسام أبو علي هدف الأهلي ضد بورتو

كشفت إذاعة موزاييك التونسية أن مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي الودية مهددة بالإلغاء بسبب بعض الأمور التنظيمية.

وقالت الصحيفة إن الأهلي طلب من النجم الساحلي خوض المباراة في مدينة طبرقة التي يقيم فيها لخوض معسكره الإعدادي للموسم الجديد.

لكن النجم يرغب في إجراء المباراة في ملعب سوسة الخاص به. وهو الأمر الذي يرفضه الأهلي.

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ولا يزال هناك محادثات بين الناديين من أجل التوصل لاتفاق بإقامة المباراة في الموعد المحدد لها.

ون المقرر أن تقام المباراة يوم 27 يوليو الجاري.

استقر الأهلي على إقامة معسكر الفريق في تونس.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن مدة المعسكر ستكون 10 أيام تبدأ من منتصف يوليو الجاري.

ويجري الأهلي الاتفاقات من أجل إقامة 3 مباريات ودية خلال المعسكر تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو.

ومن المنتظر أن يبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري في الأيام الأولى من شهر أغسطس المقبل.

وأقام الأهلي معسكرا في أمريكا قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية، كما سبق وأن أقام النادي معسكرا في الإمارات خلال توقف الدوري المصري نظرا للمشاركة في أمم إفريقيا في فبراير 2024.

وجاء آخر معسكر خاضه الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد خارج مصر في النمسا والذي أقيم في سبتمبر 2023.

النجم الساحلي الأهلي
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