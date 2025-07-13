انتهت كأس العالم للأندية - سان جيرمان (0)-(3) تشيلسي.. البلوز أبطال العالم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية.

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نهاية المباراة

ق85. بطاقة حمراء لجواو نيفيس بعد شد شعر مارك كوكوريا.

ق78. ديلاب يهدر فرصة الهدف الرابع من انفراد بالمرمى.

ق67. دوناروما يتألق ويمنع البديل يلاب من تسجيل الرابع.

ق52. روبيرتو سانشيز يتعملق ويمنع ديمبيلي من تسجيل التعادل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42. جووووول ثاااالث لتشيلسي عن طريق جواو بيدرو مستغلا تمريرة رائعة من كول بالمرليفنرد بالمرمى ويضع الكرة من فوق دوناروما.

ق29. جوووووول الثاني لتشيلسي عن طريق كول بالمر بنفس طريقة الهدف الأول.

ق21. جووووول أول لتشيلسي عن طريق كول بالمر بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء.

ق17. روبيرتو سانشيز يتألق ويمنع ديزيري جوي من التسجيل.

ق7. الهدف الأول يضيع من تشيلسي بتسديدة من كول بالمر.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل