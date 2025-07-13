انتهت كأس العالم للأندية - سان جيرمان (0)-(3) تشيلسي.. البلوز أبطال العالم

الأحد، 13 يوليه 2025 - 21:42

كتب : FilGoal

كول بالمر - تشيلسي - باريس سان جيرمان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
نهائي كأس العالم للأندية - موعد مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان.. القنوات الناقلة والمعلقون والجوائز المالية تشكيل تشيلسي – بيدرو يقود الهجوم وجيمس في الوسط ضد باريس سان جيرمان كولويل: باريس سان جيرمان فريق رائع لكن لسنا ريال مدريد أو إنتر ميامي ريس جيمس: سنفاجئ الكثيرين أمام باريس سان جيرمان

نهاية المباراة

ق85. بطاقة حمراء لجواو نيفيس بعد شد شعر مارك كوكوريا.

ق78. ديلاب يهدر فرصة الهدف الرابع من انفراد بالمرمى.

ق67. دوناروما يتألق ويمنع البديل يلاب من تسجيل الرابع.

ق52. روبيرتو سانشيز يتعملق ويمنع ديمبيلي من تسجيل التعادل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42. جووووول ثاااالث لتشيلسي عن طريق جواو بيدرو مستغلا تمريرة رائعة من كول بالمرليفنرد بالمرمى ويضع الكرة من فوق دوناروما.

ق29. جوووووول الثاني لتشيلسي عن طريق كول بالمر بنفس طريقة الهدف الأول.

ق21. جووووول أول لتشيلسي عن طريق كول بالمر بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء.

ق17. روبيرتو سانشيز يتألق ويمنع ديزيري جوي من التسجيل.

ق7. الهدف الأول يضيع من تشيلسي بتسديدة من كول بالمر.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

باريس سان جيرمان تشيلسي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
بالمر يحصل على الكرة الذهبية.. الكشف عن جوائز الأفضل في كأس العالم للأندية ليسوا ريال مدريد أو إنتر ميامي بالفعل.. تشيلسي يكتسح سان جيرمان ويتوج بـ كأس العالم للأندية تزامنا مع شكوى ريال مدريد.. قرار منتظر من فيفا بشأن فترات الراحة بعد كأس العالم للأندية تشكيل سان جيرمان - ديمبيلي يقود الهجوم.. وبيرالدو أساسي في مواجهة تشيلسي تشكيل تشيلسي – بيدرو يقود الهجوم وجيمس في الوسط ضد باريس سان جيرمان شارة خاصة لبطل كأس العالم للأندية حتى البطولة المقبلة مواعيد مباريات اليوم 13 يوليو.. نهائي كأس العالم للأندية وودية لـ ليفربول جولة شطرنج منتظرة.. إنريكي يغازل البطولة السادسة وماريسكا ينتظر الثانية
أخر الأخبار
محمد عمر لـ في الجول: أنهيت مهمتي مع الاتحاد السكندري 3 ساعة | الدوري المصري
بالمر يحصل على الكرة الذهبية.. الكشف عن جوائز الأفضل في كأس العالم للأندية 3 ساعة | كأس العالم للأندية
خالد عبد الفتاح: لم أتردد في قبول عرض سيراميكا 4 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد نهاية إعارة لـ بتروجت.. وادي دجلة يتعاقد مع أحمد فاروق 4 ساعة | الكرة المصرية
ليسوا ريال مدريد أو إنتر ميامي بالفعل.. تشيلسي يكتسح سان جيرمان ويتوج بـ كأس العالم للأندية 4 ساعة | كأس العالم للأندية
بانزا: لم أتردد في قبول عرض الزمالك.. وأسعى للمساعدة على التتويج بجميع البطولات 6 ساعة | الكرة المصرية
الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي 6 ساعة | الدوري المصري
تقرير: جيبس وايت ينتظر موافقة نوتنجهام لإتمام انتقاله لتوتنام 6 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 3 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني 4 لاعب الزمالك المحتمل - شيكو بانزا.. "لياو" الذي يعاني من الكوليسترول
/articles/509211/انتهت-كأس-العالم-للأندية-سان-جيرمان-0-3-تشيلسي-البلوز-أبطال-العالم