استراحة كأس العالم للأندية - سان جيرمان (0)-(3) تشيلسي.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 13 يوليه 2025 - 21:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية.
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نهاية الشوط الأول
ق42. جووووول ثاااالث لتشيلسي عن طريق جواو بيدرو مستغلا تمريرة رائعة من كول بالمرليفنرد بالمرمى ويضع الكرة من فوق دوناروما.
ق29. جوووووول الثاني لتشيلسي عن طريق كول بالمر بنفس طريقة الهدف الأول.
ق21. جووووول أول لتشيلسي عن طريق كول بالمر بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء.
ق17. روبيرتو سانشيز يتألق ويمنع ديزيري جوي من التسجيل.
ق7. الهدف الأول يضيع من تشيلسي بتسديدة من كول بالمر.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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