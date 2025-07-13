تنس – سينير يتفادى سيناريو رولان جاروس ويهزم ألفاريز في نهائي ويمبلدون
الأحد، 13 يوليه 2025 - 21:32
كتب : FilGoal
فاز الإيطالي يانيك سينير بلقب بطولة ويمبلدون للتنس الفردي للرجال، وذلك بعد التغلب في النهائي على الإسباني كارلوس ألكاراز.
وتفادى سينير السيناريو الذي خسر به في نهائي رولان جاروس في فرنسا أمام ألكاراز.
وذلك بعدما كان على بعد نقطة واحدة من الفوز وخسر.
وحسم يانيك سينير المباراة لصالحه بنتيجة 3-1 في المجموعات.
ويحصل يانيك سينير بعد الفوز في البطولة على 3 ملايين جنيه إسترليني.
ويعد اللقب هو الرابع في بطولات الجراند سلام للإيطالي البالغ من العمر 23 عاما، بعدما فاز ببطولة أستراليا المفتوحة عام 2024 و2025، وبطولة أمريكا المفتوحة عام 2024، وأخيرا بطولة ويمبلدون في لندن للعام الحالي 2025.
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