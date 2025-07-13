مصدر من الزمالك لـ في الجول: الشكوى ضد لبيب لن تغير الحرص على حقوق النادي

شدد مصدر من الزمالك أن الشكوى المقدمة ضد حسين لبيب رئيس النادي لن تغير الحرص للحفاظ على حقوق النادي.

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبد العزيز في وقت سابق تلقيه شكوى من قنوات النهار ضد لبيب.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "شكوى قناة النهار ضد حسين لبيب للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غريبة ووجود اتجاه لمقاطعة البرامج التي تتعمد نشر أخبار مغلوطة عن الزمالك في قناة النهار".

وأضاف "ما حدث يعد واقعة غير مسبوقة على مستوى الإعلام الرياضي في مصر، وكيف لقناة أن تتقدم بشكوى بمثل هذا الشكل ضد رئيس نادي معروف باحترامه للجميع، ولكل أطراف منظومة الرياضة في مصر، وتاريخه الرياضي يشهد بذلك".

وأكمل "تقديم شكوى ضد حسين لبيب يعتبره النادي تجاوزا غير مقبول في حق رئيس نادي الزمالك الذي يعد رمزا لكل الزملكاوية".

وتابع "الشكوى المقدمة ضد رئيس النادي لن تغير من نهج وحرص إدارة نادي الزمالك في الحفاظ على حقوق النادي، وعدم السماح لأي جهة إعلامية بالتقليل من نادي الزمالك أو الإساءة له أو نشر معلومات مغلوطة كما حدث مؤخراً".

وأتم "الزمالك على علاقة طيبة بالغالبية العظمى من وسائل الإعلام، وأن ما حدث لن يؤثر على علاقة النادي بالإعلام ولكنه يشكل منحنى خطير في التعامل من جانب الجهات الإعلامية نظراً لوجود سوء تقدير وإساءة غير مقبولة لرئيس نادي الزمالك".