تزامنا مع شكوى ريال مدريد.. قرار منتظر من فيفا بشأن فترات الراحة بعد كأس العالم للأندية

الأحد، 13 يوليه 2025 - 20:55

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

بحسب إذاعة كادينا كوبي، فإن ريال مدريد وغيره من الأندية لن يُتركوا وحدهم في شكواهم بحثا عن المزيد من فترات الراحة قبل بداية الموسم الجديد، وذلك عقب المشاركة في كأس العالم للأندية.

وكشفت الإذاعة إن فيفا سيتدخل إذا منحت الجهات المنظمة للدوريات فترات راحة قصيرة لأندية كأس العالم للأندية قبل بداية الموسم.

وتحدد يوم الثلاثاء 19 أغسطس موعدا لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في ختام الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

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وانتهى مشوار ريال مدريد في نصف النهائي قبل 40 يوما على لقاء أوساسونا في الدوري الإسباني.

وأوضح خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني سبب رفض طلب ريال مدريد بتأجيل مباراة الأولى.

وقال تيباس في تصريحات لـ "أسوشيتد برس": "أعتقد أن ريال مدريد لديه 20 يوما للراحة بدلا من 21، والدوري الإنجليزي وكذلك الفرنسي لم يغيّرا مواعيد مباريات تشيلسي وباريس سان جيرمان".

وأضاف "لذلك لا أعتقد أنه يجب تغيير موعد المباراة خاصة أن الأمر يتعلق بيوم واحد".

وينطلق الدوري يوم الجمعة 15 أغسطس المقبل بمواجهة جيرونا ضد رايو فايكانو، وتنتهي الجولة بمواجهة ريال مدريد ضد أوساسونا يوم الثلاثاء 19 أغسطس.

ويرى ريال مدريد وأوساسونا والاتحاد الإسباني لكرة القدم أن تأجيل للمباراة يوم 29 أكتوبر هو الحل الأمثل، وفقا لتقرير سابق لإذاعة كادينا سير.

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وجاءت مواعيد الجولة الأولى بالكامل كالتالي:

الجمعة 15 أغسطس

جيرونا × رايو فايكانو.. 7:00 مساء.

فياريال × ريال أوفييدو.. 9:30 مساء.

السبت 16 أغسطس

ديبورتيفو ألافيس × ليفانتي.. 5:00 مساء

ريال مايوركا × برشلونة.. 7:30 مساء.

فالنسيا × ريال سوسيداد.. 9:30 مساء.

الأحد 17 أغسطس

سيلتا فيجو × خيتافي.. 5:00 مساء.

أتلتيك بلباو × إشبيلية.. 7:30 مساء.

إسبانيول × أتليتكو مدريد.. 9:30 مساء.

الإثنين 18 أغسطس

إلتشي × ريال بيتيس.. 9:00 مساء.

الثلاثاء 19 أغسطس

ريال مدريد × أوساسونا.. 9:00 مساء.

وكان برشلونة قد توج بالنسخة الأخيرة من الدوري الإسباني.

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