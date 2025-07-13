تشكيل سان جيرمان - ديمبيلي يقود الهجوم.. وبيرالدو أساسي في مواجهة تشيلسي
الأحد، 13 يوليه 2025 - 20:52
كتب : FilGoal
أعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان تشكيل فريقه الذي سيلتقي مع تشيلسي.
ويلعب باريس سان جيرمان مع تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية.
ويستمر بيرالدو في خط دفاع سان جيرمان، بينما يقود عثمان ديمبيلي الهجوم.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: جيانلويجي دوناروما.
الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - لوكاس بيرالدو - نونو مينديز.
الوسط: جواو نيفيس - فيتينيا - فابيان رويز.
الهجوم: ديزيري دوي - عمثان ديمبيلي - خفيتشا كفارتسخيليا.
وكان باريس سان جيرمان قد فاز في نصف النهائي على ريال مدريد بأربعة أهداف دون مقابل.
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