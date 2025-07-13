تشكيل تشيلسي – بيدرو يقود الهجوم وجيمس في الوسط ضد باريس سان جيرمان

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه باريس سان جيرمان.

ويواجه تشيلسي غريمه باريس سان جيرمان في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في أمريكا.

ويلعب جواو بيدرو كأساسي في المباراة الثانية له بعد انضمامه قادما من برايتون.

وكذلك يشارك ريس جيمس في وسط الملعب.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو – تريفو شالوباه – ليفي كولويل – مارك كوكوريا

خط الوسط: ريس جيمس – مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: كول بالمر – جواو بيدرو – بيدرو نيتو