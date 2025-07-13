سلوت: جوتا كان بطلا.. ويجب أن نقدم كل شيء من أجله

الأحد، 13 يوليه 2025 - 20:34

كتب : FilGoal

ليفربول - أرني سلوت

عبر الهولندي أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن حزنه الشديد لافتقاد ديوجو جوتا ويهديه الانتصار على بريستون وديًا.

وتمكن ليفربول من تحقيق انتصار وديًا على بريستون بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب دييبدالي.

وقال سلوت في تصريحات لقناة ليفربول: "كان ديوجو جوتا بطلًا في كل شيء، وسيظل اللاعب في قلب وعقل الجميع وانتصار اليوم كان مهما لأنه الأول بعد هذه الحادثة كان لا بد من أن نهديه الانتصار".

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وواصل "سنحمله دائمًا في قلوبنا وأفكارنا أينما ذهبنا وأعتقد أن ما يهون الأمر نوعًا ما بالنسبة لي أنه في فتراته الأخيرة كان بطلًا في كل شيء وكان سببا رئيسيا في تحقيقنا الدوري".

وأردف "لا يوجد شيء مهم أكثر مما حدث، لكن نحن فريق كرة قدم علينا التدرب والعودة إلى اللعب من جديد، سواء أردنا هذا أو لا هذه هي الحياة ومن الصعب إيجاد كلمات توصف مدى الحزن الذي نمر به الآن".

وأكمل "ويبقي السؤال الذي أتعرض له من اللاعبين منذ العودة للتدريبات هل يجب أن نبتسم أو نستمر بنفس الشغف؟ وما يمكنني أن أقوله إننا يجب أن نصبح مثل جوتا".

وأنهى حديثه قائلا: "لقد كان متفائلا دائمًا ويتعامل مع الأمور مهما كانت صعوبتها بهدوء كبير، لذلك لابد أن نمضي قدمًا لكي نحقق كل شيء لأجل جوتا".

سجل ثلاثية ليفربول أمام بريستون كل من: كونر برادلي وداروين نونيز وجودي جاكبو واحتفل لاعبوا ليفربول بجوتا مع كل هدف تكريمًا لصديقهم الراحل.

أرني سلوت ليفربول ديوجو جوتا
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