الدبيس: الانتقال لـ سيراميكا يمثل تحديا خاصا في مسيرتي

أعرب كريم الدبيس عن سعادته بالانضمام لصفوف سيراميكا كليوباترا، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل تحديا جديدا في مشواره.

كريم الدبيس النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وأعلن سيراميكا كليوباترا التعاقد مع كريم الدبيس قادما من الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال الدبيس عبر المركز الإعلامي لسيراميكا: "كليوباترا حقق نجاحات في المواسم السابقة ومعتاد على البطولات بدليل فوزه بكأس عاصمة مصر 3 مواسم متتالية وهو ما كان يبحث عنه".

وأضاف "لدي تطلعات كبيرة يسعى لتحقيقها بعد الانضمام لصفوف سيراميكا كليوباترا أبرزها التواجد مع منتخب مصر في الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن يظهر الفريق بشكل جيد في الموسم الجديد ويكون اللاعبين على قدر المسؤولية لتحقيق الطموحات والأهداف التي يسعى لها نادي سيراميكا كليوباترا".