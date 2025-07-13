خبر في الجول - نهاية مفاوضات الزمالك وبتروجت بشأن حامد حمدان دون التوصل لاتفاق

انتهت الجلسة التي انعقدت بين مسؤولي الزمالك وبتروجت للتفاوض بشأن لاعب الوسط الفلسطيني حامد حمدان لانتقاله إلى الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن جلسة المفاوضات بين الزمالك وبتروجت استمرت لمدة 5 ساعات.

وانتهت دون التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وهناك اتجاه لعقد جلسة أخرى بين الزمالك وبتروجت في الأيام القليلة المقبلة للتفاوض مجددا بشأن اللاعب.

وقبل أيام عرضت إدارة بتروجت على الفلسطيني حامد حمدان ترضية مالية من أجل البقاء في صفوف الفريق وإغلاق ملف الانتقال للزمالك.

ويمتلك الدولي الفلسطيني مسيرة طويلة في الكرة المصرية بدءا من بيراميدز ثم الإنتاج الحربي وطنطا والجزيرة والمجد.

وانتقل حمدان في 2023 لبتروجت وساهم في عودة الفريق للدوري المصري بعد غياب دام 6 مواسم.

وخاض اللاعب البالغ 24 عاما 25 مباراة وسجل 2 وصنع 2.

ويشغل الدولي أكثر من مركز في خط الوسط كما سبق أن لعب كقلب دفاع.

وأصبح حمدان لاعبا دوليا لمنتخب فلسطين إذ ارتدى قميص الفدائي في 3 مباريات دولية خلال تصفيات كأس العالم 2026.