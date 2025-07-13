بروكسي يعلن عبر في الجول تعاقده مع عمرو مرعي

أعلن محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسي تعاقد فريقه مع عمرو مرعي.

عمرو مرعي النادي : بروكسي بروكسي

وقال حامد لـ FilGoal.com: "تعاقدنا مع عمرو مرعي لتدعيم هجوم الفريق قبل بداية دوري المحترفين".

وتابع "اللاعب وقع على عقد انضمامع لبروكسي وسيخضع للكشف الطبي غدا قبل الانتظام في التدريبات الجماعية".

مرعي صاحب الـ 33 عاما لعب بالدوري المصري الممتاز منذ عام 2015.

وخلال مسيرته لعب مرعي لأكثر من فريق كان أبرزهم المصري وبيراميدز والنجم الساحلي وإنبي.

المحطة الأخيرة لمرعي كانت برفقة الجزيرة الأردني وانتهت بنهاية الموسم السابق.

وشارك مرعي مع الجزيرة في 10 مباريات وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة هدفين.

ويشارك بروكسي في دوري المحترفين المصري بالموسم المقبل.

ويفتتح بروكسي مبارياته في دوري المحترفين بمواجهة مالية كفر الزيات.