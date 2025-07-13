بروكسي يعلن عبر في الجول تعاقده مع عمرو مرعي

الأحد، 13 يوليه 2025 - 19:44

كتب : رضا السنباطي

عمرو مرعي - المقاولون العرب

أعلن محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسي تعاقد فريقه مع عمرو مرعي.

عمرو مرعي

النادي : بروكسي

بروكسي

وقال حامد لـ FilGoal.com: "تعاقدنا مع عمرو مرعي لتدعيم هجوم الفريق قبل بداية دوري المحترفين".

وتابع "اللاعب وقع على عقد انضمامع لبروكسي وسيخضع للكشف الطبي غدا قبل الانتظام في التدريبات الجماعية".

أخبار متعلقة:
بروكسي يعلن انتقال أحمد طارق سليمان إلى البنك الأهلي دوري المحترفين - ريمونتادا بروكسي أمام كهرباء الإسماعيلية.. وفوز طنطا دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة يكتسح بروكسي.. وتعادل جديد لـ لافيينا سموحة يتعاقد مع نجم بروكسي

مرعي صاحب الـ 33 عاما لعب بالدوري المصري الممتاز منذ عام 2015.

وخلال مسيرته لعب مرعي لأكثر من فريق كان أبرزهم المصري وبيراميدز والنجم الساحلي وإنبي.

المحطة الأخيرة لمرعي كانت برفقة الجزيرة الأردني وانتهت بنهاية الموسم السابق.

وشارك مرعي مع الجزيرة في 10 مباريات وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة هدفين.

ويشارك بروكسي في دوري المحترفين المصري بالموسم المقبل.

ويفتتح بروكسي مبارياته في دوري المحترفين بمواجهة مالية كفر الزيات.

عمرو مرعي بروكسي
نرشح لكم
مصدر من الزمالك لـ في الجول: الشكوى ضد لبيب لن تغير الحرص على حقوق النادي العبور يعلن انتقال لاعبه إلى غزل المحلة الدبيس: الانتقال لـ سيراميكا يمثل تحديا خاصا في مسيرتي خبر في الجول - نهاية مفاوضات الزمالك وبتروجت بشأن حامد حمدان دون التوصل لاتفاق كما كشف في الجول.. سيراميكا يضم الحارس محمد طارق المهدي سليمان: سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الزمالك.. والانضمام للأبيض يرفع طموحي الثالث من سيراميكا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع عبد الرحمن بودي كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن ضم المهدي سليمان
أخر الأخبار
تنس – سينير يتفادى سيناريو رولان جاروس ويهزم ألفاريز في نهائي ويمبلدون 3 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر من الزمالك لـ في الجول: الشكوى ضد لبيب لن تغير الحرص على حقوق النادي 11 دقيقة | الدوري المصري
العبور يعلن انتقال لاعبه إلى غزل المحلة 24 دقيقة | الدوري المصري
تزامنا مع شكوى ريال مدريد.. قرار منتظر من فيفا بشأن فترات الراحة بعد كأس العالم للأندية 40 دقيقة | كأس العالم للأندية
تشكيل سان جيرمان - ديمبيلي يقود الهجوم.. وبيرالدو أساسي في مواجهة تشيلسي 43 دقيقة | كأس العالم للأندية
تشكيل تشيلسي – بيدرو يقود الهجوم وجيمس في الوسط ضد باريس سان جيرمان 46 دقيقة | كأس العالم للأندية
سلوت: جوتا كان بطلا.. ويجب أن نقدم كل شيء من أجله ساعة | الكرة الأوروبية
الدبيس: الانتقال لـ سيراميكا يمثل تحديا خاصا في مسيرتي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 3 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني 4 لاعب الزمالك المحتمل - شيكو بانزا.. "لياو" الذي يعاني من الكوليسترول
/articles/509201/بروكسي-يعلن-عبر-في-الجول-تعاقده-مع-عمرو-مرعي