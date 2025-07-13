تقرير: كين يرفض عرض الهلال للاستمرار في أوروبا

رفض الإيطالي مويس كين لاعب فيورنتينا، عرضًا من الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مويس كين النادي : فيورنتينا فيورنتينا

وأفادت سكاي سبورت إيطاليا، أن مويس كين لا يريد الانتقال حاليًا للسعودية ومنذ أيام رفض عرضا من القادسية والآن لا يستجيب لعرض الهلال السعودي.

ويبحث كين على الاحتراف بالدوري الإنجليزي أو الاستمرار مع فيورنتينا الإيطالي.

ويستمر بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب 48 ساعة قادمة للبحث عن العروض المقدمة للاعب.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد كين 52 مليون يورو.

ويستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض في الأيام القليلة القادمة للحصول على خدمات اللاعب في الانتقالات الحالية.

وينتهي عقد مويس كين مع فيورنتينا حتى صيف 2029.

وشارك اللاعب مع فيورنتينا الموسم الماضي في 44 مباراة تمكن من تسجيل 25 هدفا وصناعة 3 أهداف.