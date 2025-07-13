كما كشف في الجول.. سيراميكا يضم الحارس محمد طارق

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع محمد طارق حارس مرمى السكة الحديد ومودرن سبورت والأهلي السابق.

محمد طارق النادي : مودرن سبورت سيراميكا كليوباترا

وذلك بعد نهاية الفترة التي قضاها مع نادي السكة الحديد.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن إتمام الاتفاق بين سيراميكا كليوباترا والحارس.

ورحل محمد طارق عن مودرن سبورت في يناير الماضي لينضم إلى السكة الحديد لمدة موسم ونصف.

قبل أن ينهي تعاقده مع نادي السكة في الصيف الجاري، ويتفق على الانضمام لصفوف سيراميكا في صفقة انتقال حر.

وبدأ محمد طارق مسيرته في فريق الشباب للنادي الأهلي، قبل أن ينتقل منه إلى فيوتشر الذي تغير اسمه بعد ذلك ليصبح مودرن سبورت.

ويضم سيراميكا كليوباترا حاليا 3 حراس مرمى وهم محمد بسام ومحمود كوكو وعلي الجابري.

وكان سيراميكا كليوباترا أعلن بشكل رسمي التعاقد مع كل من محمد مغربي من سموحة، وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح من الأهلي.