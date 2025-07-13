كما كشف في الجول.. سيراميكا يضم الحارس محمد طارق

الأحد، 13 يوليه 2025 - 19:36

كتب : FilGoal

محمد طارق حارس مودرن سبورت

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع محمد طارق حارس مرمى السكة الحديد ومودرن سبورت والأهلي السابق.

وذلك بعد نهاية الفترة التي قضاها مع نادي السكة الحديد.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن إتمام الاتفاق بين سيراميكا كليوباترا والحارس.

أخبار متعلقة:
في انتظار إعلان الاهلي.. سيراميكا يعلن رحيل محمد شكري سيراميكا كليوباترا يضم خالد عبد الفتاح.. واللاعب يودع الأهلي برسالة مؤثرة قبل انتقاله لـ سيراميكا.. كريم الدبيس يودع جماهير الأهلي

ورحل محمد طارق عن مودرن سبورت في يناير الماضي لينضم إلى السكة الحديد لمدة موسم ونصف.

قبل أن ينهي تعاقده مع نادي السكة في الصيف الجاري، ويتفق على الانضمام لصفوف سيراميكا في صفقة انتقال حر.

وبدأ محمد طارق مسيرته في فريق الشباب للنادي الأهلي، قبل أن ينتقل منه إلى فيوتشر الذي تغير اسمه بعد ذلك ليصبح مودرن سبورت.

ويضم سيراميكا كليوباترا حاليا 3 حراس مرمى وهم محمد بسام ومحمود كوكو وعلي الجابري.

وكان سيراميكا كليوباترا أعلن بشكل رسمي التعاقد مع كل من محمد مغربي من سموحة، وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح من الأهلي.

محمد طارق سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
العبور يعلن انتقال لاعبه إلى غزل المحلة خبر في الجول - نهاية مفاوضات الزمالك وبتروجت بشأن حامد حمدان دون التوصل لاتفاق بروكسي يعلن عبر في الجول تعاقده مع عمرو مرعي فوتبول إيطاليا: فيورنتينا يتفق مع برشلونة لضم إمان كوسبو تقرير: يوفنتوس يتفق مع سانشو على بنود عقده الثالث من سيراميكا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع عبد الرحمن بودي يربح 4 أضعاف ما تكلفه؟ سكاي: نابولي يتوصل لاتفاق مع بولونيا لضم بيوكيما كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن ضم المهدي سليمان
أخر الأخبار
تنس – سينير يتفادى سيناريو رولان جاروس ويهزم ألفاريز في نهائي ويمبلدون 2 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر من الزمالك لـ في الجول: الشكوى ضد لبيب لن تغير الحرص على حقوق النادي 11 دقيقة | الدوري المصري
العبور يعلن انتقال لاعبه إلى غزل المحلة 24 دقيقة | الدوري المصري
تزامنا مع شكوى ريال مدريد.. قرار منتظر من فيفا بشأن فترات الراحة بعد كأس العالم للأندية 40 دقيقة | كأس العالم للأندية
تشكيل سان جيرمان - ديمبيلي يقود الهجوم.. وبيرالدو أساسي في مواجهة تشيلسي 43 دقيقة | كأس العالم للأندية
تشكيل تشيلسي – بيدرو يقود الهجوم وجيمس في الوسط ضد باريس سان جيرمان 46 دقيقة | كأس العالم للأندية
سلوت: جوتا كان بطلا.. ويجب أن نقدم كل شيء من أجله ساعة | الكرة الأوروبية
الدبيس: الانتقال لـ سيراميكا يمثل تحديا خاصا في مسيرتي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 3 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني 4 لاعب الزمالك المحتمل - شيكو بانزا.. "لياو" الذي يعاني من الكوليسترول
/articles/509198/كما-كشف-في-الجول-سيراميكا-يضم-الحارس-محمد-طارق