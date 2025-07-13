إلى جوتا.. ليفربول يفوز على بريستون وديا بمشاركة صلاح

في المباراة الأولى بعد وفاة ديوجو جوتا نجم الفريق، حقق ليفربول الفوز على بريستون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الودية كانت هي الأولى لليفربول استعدادًا للموسم الجديد.

وفي الأهداف الثلاثة، احتفل لاعبو ليفربول باحتفالات زميلهم الراحل جوتا.

وشهدت المباراة قبل بدايتها تكريم جوتا وشقيقه أندري سيلفا، مع الوقوف دقيقة حداد على روحيهما.

وشارك محمد صلاح في الشوط الأول من المباراة قبل أن يخرج بين الشوطين.

تشكيل الشوط الأول شهد مشاركة جيورجي مامارداشفيلي، حارس مرمى ليفربول الجديد.

وتقدم ليفربول بالهدف الأول عن طريق كونر برادلي، مستغلًا عرضية لمسها دومينيك سوبوسلاي ليضعها برادلي في الشباك.

وفي الشوط الثاني، غيّر ليفربول التشكيل بالكامل، ولعب الصفقتان الجديدتان ميلوس كيركيز وجيريمي فريمبونج.

وعزّز داروين نونيز التقدم بالهدف الثاني مستغلًا تمريرة خاطئة من مدافع بريستون، لينفرد ويمر من الحارس ويضع الكرة في الشباك.

وقلّص بريستون الفارق عن طريق ليام ليندساي برأسية مستغلًا عرضية من جيبي أوكيلس.

وفي الدقيقة 88، سجل كودي جاكبو الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسيلعب ليفربول مباراته الودية المقبلة ضد ميلان يوم السبت 26 يوليو.