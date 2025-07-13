فوتبول إيطاليا: فيورنتينا يتفق مع برشلونة لضم إمان كوسبو

اتفق نادي فيورنتينا مع نظيره برشلونة للتعاقد مع إمان كوسبو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فوتبول إيطاليا، فإن فيورنتينا سيتعاقد مع لاعب فريق الشباب لبرشلونة مقابل أقل من مليون يورو.

وأفاد الموقع أن فيورنتينا سيمنح برشلونة نسبة من إعادة البيع.

ويبلغ كوسبو من العمر 18 عاما ويلعب في مركز الدفاع.

وبدأ كوسبو مسيرته في فريق أراو السويسري قبل أن ينتقل إلى جراسهوبر في صيف 2020.

وتعاقد برشلونة مع كوسبو في صيف 2023 دون مقابل قبل أن يبيعه الآن بأقل من مليون يورو.

ويحمل كوسبو جنسية البوسنة بجانب السويسرية.

وأعلن فيورنتينا في وقت سابق تعيين الإيطالي ستيفانو بيولي كمدير فني للفريق.

ووقّع بيولي على عقد مع فيورنتينا لمدة 3 سنوات حتى 2028.

ويعود بيولي لتدريب فيورنتينا بعد 6 سنوات من رحيله عن تدريب الفريق.

وسبق لبيولي قيادة فيورنتينا لمدة موسمين منذ 2017 وحتى 2019.

وكان بيولي قد رحل عن تدريب النصر السعودي بنهاية الموسم الماضي.

وكان النصر، تحت قيادة المدرب الإيطالي الذي خلف البرتغالي لويس كاسترو في سبتمبر 2024، قد خرج من الموسم الماضي دون إنجازات، بعد خروجه من نصف نهائي دوري أبطال آسيا على يد كاواساكي الياباني، ومن ثمن نهائي كأس الملك على يد التعاون، وحلّ ثالثًا في الدوري متأخرًا بـ13 نقطة عن الاتحاد المتصدر.

وأنهى النصر موسمه باحتلال المركز الثالث، ولم يتمكن من الفوز بأي بطولة.

وأنهى فيورنتينا الدوري الإيطالي خلال الموسم السابق في المركز السادس المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.