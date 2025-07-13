فوتبول إيطاليا: فيورنتينا يتفق مع برشلونة لضم إمان كوسبو

الأحد، 13 يوليه 2025 - 18:53

كتب : FilGoal

إمان كوسبو - برشلونة

اتفق نادي فيورنتينا مع نظيره برشلونة للتعاقد مع إمان كوسبو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فوتبول إيطاليا، فإن فيورنتينا سيتعاقد مع لاعب فريق الشباب لبرشلونة مقابل أقل من مليون يورو.

وأفاد الموقع أن فيورنتينا سيمنح برشلونة نسبة من إعادة البيع.

أخبار متعلقة:
قبل إعلان الصفقة رسميا.. برشلونة: بردجي يخضع للكشف الطبي لامين يامال: سنقاتل لإعادة لقب دوري الأبطال إلى برشلونة موندو ديبورتيفو: برشلونة يحدد شروطه لبيع كاسادو لـ مانشستر يونايتد سبورت: برشلونة يحدد سعر بيع باو فيكتور

ويبلغ كوسبو من العمر 18 عاما ويلعب في مركز الدفاع.

وبدأ كوسبو مسيرته في فريق أراو السويسري قبل أن ينتقل إلى جراسهوبر في صيف 2020.

وتعاقد برشلونة مع كوسبو في صيف 2023 دون مقابل قبل أن يبيعه الآن بأقل من مليون يورو.

ويحمل كوسبو جنسية البوسنة بجانب السويسرية.

وأعلن فيورنتينا في وقت سابق تعيين الإيطالي ستيفانو بيولي كمدير فني للفريق.

ووقّع بيولي على عقد مع فيورنتينا لمدة 3 سنوات حتى 2028.

ويعود بيولي لتدريب فيورنتينا بعد 6 سنوات من رحيله عن تدريب الفريق.

وسبق لبيولي قيادة فيورنتينا لمدة موسمين منذ 2017 وحتى 2019.

وكان بيولي قد رحل عن تدريب النصر السعودي بنهاية الموسم الماضي.

وكان النصر، تحت قيادة المدرب الإيطالي الذي خلف البرتغالي لويس كاسترو في سبتمبر 2024، قد خرج من الموسم الماضي دون إنجازات، بعد خروجه من نصف نهائي دوري أبطال آسيا على يد كاواساكي الياباني، ومن ثمن نهائي كأس الملك على يد التعاون، وحلّ ثالثًا في الدوري متأخرًا بـ13 نقطة عن الاتحاد المتصدر.

وأنهى النصر موسمه باحتلال المركز الثالث، ولم يتمكن من الفوز بأي بطولة.

وأنهى فيورنتينا الدوري الإيطالي خلال الموسم السابق في المركز السادس المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.

إمان كوسبو برشلونة فيورنتينا ميركاتو
نرشح لكم
الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي تقرير: جيبس وايت ينتظر موافقة نوتنجهام لإتمام انتقاله لتوتنام الأهلي يرد على الأخدود بشأن رغبته في شراء إمام عاشور الصفقة الثانية.. الزمالك يعلن التعاقد مع شيكو بانزا ذا أثليتك: أرسنال اتفق مع سبورتنج لشبونة للتعاقد مع جيوكيريس العبور يعلن انتقال لاعبه إلى غزل المحلة خبر في الجول - نهاية مفاوضات الزمالك وبتروجت بشأن حامد حمدان دون التوصل لاتفاق بروكسي يعلن عبر في الجول تعاقده مع عمرو مرعي
أخر الأخبار
بانزا: لم أتردد في قبول عرض الزمالك.. وأسعى للمساعدة على التتويج بجميع البطولات 35 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي 47 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: جيبس وايت ينتظر موافقة نوتنجهام لإتمام انتقاله لتوتنام 48 دقيقة | ميركاتو
الأهلي يرد على الأخدود بشأن رغبته في شراء إمام عاشور 53 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يعلن إغلاق ملف رحيل وسام أبو علي ورفض كل العروض المقدمة له 59 دقيقة | الدوري المصري
الصفقة الثانية.. الزمالك يعلن التعاقد مع شيكو بانزا ساعة | الدوري المصري
ذا أثليتك: أرسنال اتفق مع سبورتنج لشبونة للتعاقد مع جيوكيريس ساعة | ميركاتو
موزاييك: مباراة الأهلي والنجم مهددة بالإلغاء بسبب الملعب ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 3 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني 4 لاعب الزمالك المحتمل - شيكو بانزا.. "لياو" الذي يعاني من الكوليسترول
/articles/509195/فوتبول-إيطاليا-فيورنتينا-يتفق-مع-برشلونة-لضم-إمان-كوسبو