كرة سلة - منتخب مصر ينهي إجراءات تسجيل اللاعب إسماعيل مسعود

الأحد، 13 يوليه 2025 - 18:46

كتب : FilGoal

إسماعيل مسعود لاعب كرة السلة

أعلن عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة إنهاء إجراءات استخراج جواز السفر المصري للاعب إسماعيل محمود المحترف في الدوري الإسباني.

وذلك لدعم صفوف منتخب مصر الأول لكرة السلة في الفترة المقبلة.

ويبلغ إسماعيل مسعود من العمر 25 عاما ويلعب في مركز المهاجم.

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ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة الأفرو باسكت التي ستقام في أنجولا خلال شهر أغسطس المقبل.

وولد إسماعيل في إسبانيا بالتحديد في مدريد، ويبلغ طوله 180 سم.

ويلعب مع فريق مايوركا بالما في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

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