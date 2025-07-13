الثالث من سيراميكا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع عبد الرحمن بودي
الأحد، 13 يوليه 2025 - 17:50
كتب : هاني العوضي
أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع عبد الرحمن بودي لاعب سيراميكا كليوباترا.
عبد الرحمن بودي
النادي : سيراميكا كليوباترا
ووقع بودي على عقد لمدة موسمين حتى 2027.
ويعد بودي ثالث صفقات الاتحاد السكندري من سيراميكا كليوباترا بعد التعاقد مع محمد توني ومحمد كناريا.
صاحب الـ 32 عاما انضم لسيراميكا كليوباترا قادما من وادي دجلة في 2020.
وشارك بودي في 9 مباريات مع سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الماضي.
وخلال مسيرته مع الفريق توج الظهير الأيمن مع سيراميكا بكأس الرابطة المصرية 3 مرات.
ويتولى أحمد سامي مهمة المدير الفني لنادي الاتحاد خلفا لمجدي عبد العاطي الذي انتقل لتدريب مودرن سبورت.
فيما يتولى علي ماهر مهمة المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا.
وتعاقد الاتحاد السكندري حتى الآن مع محمد كناريا ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد توني وأحمد محمود ونور علاء ومحمود عجيب.