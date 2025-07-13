يربح 4 أضعاف ما تكلفه؟ سكاي: نابولي يتوصل لاتفاق مع بولونيا لضم بيوكيما

توصل نادي نابولي إلى اتفاق مع نظيره بولونيا للتعاقد مع سام بيوكيما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن نابولي اتفق مع بولونيا لضم اللاعب الهولندي مقابل 30 مليون يورو.

وأفادت الشبكة أن اللاعب سيمتد عقده مع نادي الجنوب حتى 2030.

وكان بولونيا قد ضم اللاعب الذي يبلغ من العمر 26 عاما في صيف 2023 قادما من ألكمار.

وتعاقد بولونيا مع بيوكيما مقابل 7 ملايين يورو، وفي حال بيعه بـ 30 مليون يورو، فسيحصل على 4 أضعاف ما تكلفه لضمه.

وتمكن نابولي من التعاقد مع كيفن دي بروين قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، ولوكا ماريانوتشي من إمبولي بـ 9 ملايين يورو.

ورحل عن نابولي كل من ناتان إلى ريال بيتيس بـ 9 ملايين وإليا كابريلي وجيانلوكا جايتانو إلى كالياري بـ 8 و6 ملايين يورو بالترتيب.

وانتقل رافا مارين إلى فياريال معارا مقابل مليون يورو.

ويقود أنطونيو كونتي تدريب نابولي للموسم الثاني على التوالي وتوج ببطولة الدوري الإيطالي في الموسم المنقضي.