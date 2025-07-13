كرة سلة - كما كشف في الجول.. عصام عبد الحميد مديرا فنيا لـ الزمالك

أعلن نادي الزمالك تعيين عصام عبد الحميد في منصب المدير الفني لفريق كرة السلة بداية من الموسم المقبل.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك قد أتم الاتفاق مع عصام عبد الحميد لتولي تدريب الفريق وسيبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الفترة المقبلة.

وسبق لعصام عبد الحميد تولي تدريب الزمالك في وقت سابق قبل أن يرحل في يناير 2020.

ولم يتوج الزمالك بأي لقب خلال الموسم الماضي مع سيجورا مدربه السابق.

ويعود اللقب الأخير لكرة السلة بالزمالك هو التتويج بالدوري في موسم 2020/2021.

وأنهى الزمالك الدوري الموسم الماضي في المركز الثالث على حساب المصرية للاتصالات.

وكان الزمالك قد خسر في سلسلة نصف النهائي من الأهلي.