إصابة أحمد حسام مدافع الزمالك بقطع في الرباط الصليبي

الأحد، 13 يوليه 2025 - 16:14

كتب : FilGoal

أحمد حسام - الزمالك ضد الجونة

أعلن نادي الزمالك عن إصابة مدافعه أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي.

وكان حسام قد أصيب في مباراة أورانج الودية.

ومن المقرر أن يخضع أحمد حسام لجراحه الرباط الصليبي خلال الأيام المقبلة.

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وانتصر الزمالك وديا على أورانج بهدف دون رد في مباراة ودية أقيمت على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

المباراة كانت التجربة الودية الأولى للمدرب البلجيكي الجديد يانيك فيريرا.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الفوز في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

وشارك أحمد حسام ضمن تشكيل الشوط الثاني.

بدأ الأبيض المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد، وعمر جابر وصلاح مصدق ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايك، ونبيل عماد وعبد الله السعيد ومهاب ياسر، وحازم أسامة وأحمد الجفالي وسيف الجزيري.

وبدأ الزمالك الشوط الثاني بتشكيل مكون من، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري وحسام عبد المجيد وسيد عبد الله ومحمد شحاتة وسيف فاروق جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر ماهر ومصطفى شلبي وناصر منسي.

وفي الدقيقة 86 تمكن حسام عبد المجيد من تسجيل هدف التقدم للزمالك من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت على يمين حارس مرمى أورانج.

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