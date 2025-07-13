في الجول يكشف تفاصيل انتقال إبراهيم عادل لـ الجزيرة.. ونسبة المريخ
الأحد، 13 يوليه 2025 - 16:00
كتب : عمرو نبيل
أصبح إبراهيم عادل أقرب من أي وقت مضى من الانتقال لصفوف الجزيرة الإماراتي.
يستعد إبراهيم عادل لاعب بيراميدز للسفر إلى الإمارات استعدادا للانتقال لصفوف الجزيرة كما كشف FilGoal.com سابقا. (طالع التفاصيل)
ويكشف FilGoal.com تفاصيل انتقال إبراهيم عادل لـ الجزيرة.
- سينضم إبراهيم عادل إلى الجزيرة الإماراتي بعقد لمدة 5 مواسم مقابل 5 ملايين دولار
- حصل اللاعب على وعد شفهي بالموافقة على خوض تجربة الاحتراف في أوروبا حال وصول عرض مناسب.
- نادي المريخ البورسعيدي يمتلك نسبة 20% من قيمة بيع بيراميدز للاعب وبالتالي سيحصل على مليون دولار، بالإضافة لـ 5% حق رعاية.
ولعب إبراهيم عادل للمريخ البورسعيدي في فرق الناشئين والشباب من عمر 12 وحتى 18 عاما قبل الانتقال لبيراميدز في شتاء 2018 مقابل مليون و700 ألف جنيه.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الدولي المصري يستعد للسفر إلى أبو ظبي خلال ساعات لإجراء الكشف الطبي للانتقال للجزيرة.
وعقب إتمام التعاقد سيسافر الجناح صاحب الـ24 عاما لإسبانيا للانضمام لمعسكر الفريق.
صاحب الـ 24 عاما شارك في 35 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 12 آخرين.
وإجمالا خاض إبراهيم عادل 169 مباراة بقميص بيراميدز منذ انضمامه من المريخ البورسعيدي.
وسجل 48 هدفا وصنع 23 وتوج بلقبي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي.
الجناح الأيسر شارك بقميص منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو ثم باريس وفي كلاهما كان تحت عمر 23 عاما ليكون الوحيد الذي حقق هذا الأمر.
كما بات أكثر لاعب مصري مشاركة في مباريات بالألعاب الأولمبية عبر التاريخ برصيد 9 مباريات.
وخاض عادل 14 مباراة بقميص منتخب مصر وسجل هدفين منها هدف التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2025 بتسديدة من منتصف الملعب في شباك موريتانيا.
وأحتل الجزيرة المركز السابع برصيد 37 نقطة في ترتيب الدوري الإماراتي الموسم الماضي.
وتوج الجزيرة الموسم الماضي بلقب كأس الرابطة الإماراتية على حساب شباب الأهلي دبي بمشاركة محمد النني.
ولم يُجر الفريق الذي يقوده المغربي الحسين عموته أي صفقات صيفية حتى الآن.
ويقيم النادي معسكرا تدريبيا في مدينة ماربيا الإسبانية تحضيرا للموسم الكروي الجديد.