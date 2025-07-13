في الجول يكشف تفاصيل انتقال إبراهيم عادل لـ الجزيرة.. ونسبة المريخ

أصبح إبراهيم عادل أقرب من أي وقت مضى من الانتقال لصفوف الجزيرة الإماراتي.

يستعد إبراهيم عادل لاعب بيراميدز للسفر إلى الإمارات استعدادا للانتقال لصفوف الجزيرة كما كشف FilGoal.com سابقا. (طالع التفاصيل)

ويكشف FilGoal.com تفاصيل انتقال إبراهيم عادل لـ الجزيرة.

- سينضم إبراهيم عادل إلى الجزيرة الإماراتي بعقد لمدة 5 مواسم مقابل 5 ملايين دولار

- حصل اللاعب على وعد شفهي بالموافقة على خوض تجربة الاحتراف في أوروبا حال وصول عرض مناسب.

- نادي المريخ البورسعيدي يمتلك نسبة 20% من قيمة بيع بيراميدز للاعب وبالتالي سيحصل على مليون دولار، بالإضافة لـ 5% حق رعاية.

ولعب إبراهيم عادل للمريخ البورسعيدي في فرق الناشئين والشباب من عمر 12 وحتى 18 عاما قبل الانتقال لبيراميدز في شتاء 2018 مقابل مليون و700 ألف جنيه.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الدولي المصري يستعد للسفر إلى أبو ظبي خلال ساعات لإجراء الكشف الطبي للانتقال للجزيرة.

وعقب إتمام التعاقد سيسافر الجناح صاحب الـ24 عاما لإسبانيا للانضمام لمعسكر الفريق.

صاحب الـ 24 عاما شارك في 35 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 12 آخرين.