ليكيب: مادويكي يخضع للكشف الطبي مع أرسنال يوم الثلاثاء

الأحد، 13 يوليه 2025 - 15:59

كتب : FilGoal

مادويكي - تشيلسي

أوضحت جريدة ليكيب أن نوني مادويكي جناح تشيلسي سيخضع للفحص الطبي في أرسنال يوم الثلاثاء.

وتوصل الفريقان اللندنيان إلى اتفاق بشأن انتقال الجناح الدولي الإنجليزي.

وتشير التقارير إلى أن قيمة صفقة أرسنال لضم مادويكي سترتفع إلى 60 مليون يورو، مع الأخذ في الاعتبار المكافآت المرتبطة بالأداء.

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وسيكون جناح آيندهوفن السابق رابع صفقة يبرمها أرسنال هذا الصيف.

بعد حارس مرمى تشيلسي كيبا أريزابالاجا، ولاعب خط وسط ريال سوسيداد مارتن زوبيمندي، ولاعب خط وسط برينتفورد كريستيان نورجارد.

خلال موسمين ونصف مع تشيلسي، سجل مادويكي 20 هدفًا وصنع 9 في 92 مباراة.

كما انضم البالغ من العمر 23 عاما مؤخرا لمنتخب إنجلترا ولعب معه 7 مباريات.

نوني مادويكي تشيلسي أرسنال
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