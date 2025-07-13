بيلد: بايرن سيتحرك لضم نجم أرسنال في هذه الحالة

أفادت جريدة بيلد أن بايرن ميونيخ مهتم بضم لياندرو تروسارد لاعب أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن البلجيكي هو أحد المرشحين للانضمام إلى بايرن في حال فشل صفقة انتقال لويس دياز جناح ليفربول.

وأضاف التقرير أن تروسارد بدأ العمل مع وكيل جديد منذ بداية يوليو الجاري، وهو الألماني ديرك هيبل.

ويمتد تعاقد تروسارد - 30 عاما - مع أرسنال حتى صيف 2026.

وحاول أرسنال تمديد عقد تروسارد منذ عدة أشهر، لكن إدارة النادي لم تصل لاتفاق مع البلجيكي إلى الآن.

تروسارد صاحب الـ30 عاما يلعب في صفوف أرسنال منذ يناير 2023 قادما من برايتون.

ورفض أرسنال عرض اتحاد جدة السعودي في الصيف الماضي لضم تروسارد لأنه لاعب هام للفريق.

وخاض الجناح البلجيكي 56 مباراة بالموسم المنصرم مع أرسنال وسجل 10 أهداف وصنع 10.