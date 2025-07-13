بيلد: بايرن سيتحرك لضم نجم أرسنال في هذه الحالة

الأحد، 13 يوليه 2025 - 15:46

كتب : FilGoal

ليوناردو تروسارد - أرسنال ضد بايرن ميونيخ

أفادت جريدة بيلد أن بايرن ميونيخ مهتم بضم لياندرو تروسارد لاعب أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن البلجيكي هو أحد المرشحين للانضمام إلى بايرن في حال فشل صفقة انتقال لويس دياز جناح ليفربول.

وأضاف التقرير أن تروسارد بدأ العمل مع وكيل جديد منذ بداية يوليو الجاري، وهو الألماني ديرك هيبل.

أخبار متعلقة:
سكاي: جناح سيتي يزور فرانكفورت للتفاوض حول انتقاله أرقام قمصان مؤقتة للاعبي ليفربول الجدد خلال فترة الإعداد فيفا: راحة لا تقل عن 72 ساعة بين المباريات.. وإجازة 3 أسابيع في نهاية كل موسم شارة خاصة لبطل كأس العالم للأندية حتى البطولة المقبلة

ويمتد تعاقد تروسارد - 30 عاما - مع أرسنال حتى صيف 2026.

وحاول أرسنال تمديد عقد تروسارد منذ عدة أشهر، لكن إدارة النادي لم تصل لاتفاق مع البلجيكي إلى الآن.

أرسنال يرفض عرضاً من الاتحاد لضمّ تروسار

تروسارد صاحب الـ30 عاما يلعب في صفوف أرسنال منذ يناير 2023 قادما من برايتون.

ورفض أرسنال عرض اتحاد جدة السعودي في الصيف الماضي لضم تروسارد لأنه لاعب هام للفريق.

وخاض الجناح البلجيكي 56 مباراة بالموسم المنصرم مع أرسنال وسجل 10 أهداف وصنع 10.

بايرن ميونيخ أرسنال ليوناردو تروسارد
نرشح لكم
"صفحة جديدة في تاريخ كتيبة الفرسان".. الزمالك يتعاقد مع عمرو ناصر وكيل لاعب أتالانتا يكشف جديد مفاوضات الهلال معه غزل المحلة يتعاقد مع محمد أرموشة من المريخ خبر في الجول - محمد عاطف لاعب الزمالك ينتقل إلى طلائع الجيش معارًا لاعب مصري يوقع أول عقد احترافي مع أرسنال تليجراف: نجم فلومينينسي إلى الدوري الإنجليزي تقارير: ثنائي ليفربول إلى وست هام.. وترقب نيوكاسل ولايبزيج قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.. مودريتش يوجه رسالة لجماهير ميلان
أخر الأخبار
للمشاركة مع منتخب مصر.. اتحاد الكرة يشكل لجنة اللاعبين المحترفين في الخارج 17 دقيقة | الكرة المصرية
 ماماردشفيلي: أنتظر التعلم من أليسون في ليفربول فهو أحد أفضل حراس العالم 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"صفحة جديدة في تاريخ كتيبة الفرسان".. الزمالك يتعاقد مع عمرو ناصر ساعة | الدوري المصري
سلة - إسماعيل مسعود: فخور بتمثيل منتخب مصر وأتطلع للمشاركة في الأولمبياد ساعة | كرة سلة
انظروا من عاد.. إبراهيموفيتش يتصدر غلاف لعبة FC 26 ساعة | Gamers
خبر في الجول – قياسات بدنية للاعبي الأهلي بعد العودة من الراحة ساعة | الدوري المصري
فترة اختبار؟ ماريانو دياز يخوض المعسكر الإعدادي برفقة ديبورتيفو ألافيس ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – أوسكار رويز يبدأ تدريب الحكام على التعديلات الجديدة بعد عودته ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي 3 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني 4 الأهلي يرد على الأخدود بشأن رغبته في شراء إمام عاشور
/articles/509180/بيلد-بايرن-سيتحرك-لضم-نجم-أرسنال-في-هذه-الحالة