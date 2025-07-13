سكاي: جناح سيتي يزور فرانكفورت للتفاوض حول انتقاله

الأحد، 13 يوليه 2025 - 15:30

كتب : FilGoal

فيل فودين - جيمس ماك أتي - مانشستر سيتي

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن جيمس ماكاتي جناح مانشستر سيتي سيزور نادي آينتراخت فرانكفورت خلال أيام تمهيدا لصفقة انتقال محتملة.

وأوضح التقرير أن ماكاتي سيزور النادي الألماني للتعرف على مرافق النادي وإجراء محادثات حول ضمه.

وشدد التقرير إلى أن الزيارة لن تشمل خضوع اللاعب للكشف الطبي، خاصة أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

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وأضاف التقرير أن بوروسيا دورتموند مهتم أيضًا بضم اللاعب.

قبل أيام، أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نوتنجهام فورست وكريستال بالاس من بين أندية الدوري الإنجليزي التي تُفكر في ضم جيمس ماكاتي جناح مانشستر سيتي هذا الصيف.

بيب جوارديولا مدرب سيتي يرغب في الاحتفاظ بماكاتي، لكن اللاعب يريد الرحيل لرغبته في لعب دقائق أكثر، حسب تقارير عديدة.

وأضاف التقرير أن فورست وبالاس يدرسان التحرك لضم اللاعب الموهوب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قبل أيام، أوضحت جريدة ميرور أن هناك 4 أندية إنجليزية تتنافس مع باير ليفركوزن على ضم جيمس ماكاتي جناح مانشستر سيتي.

وأضاف التقرير أن مانشستر سيتي قد يتخلى عن اللاعب مقابل نحو 25 مليون جنيه استرليني.

قبل أسابيع، ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي باير ليفركوزن يتواصل مع مانشستر سيتي بشكل مباشر من أجل ضم الجناح جيمس ماكاتي.

وأوضح التقرير أن الناديان يدرسان كل الحلول الممكنة لإتمام الصفقة.

وأضاف التقرير أن هناك أندية أخرى من الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي أبدت اهتمامها بضم اللاعب.

لم يتوصل ماكاتي إلى اتفاق شفهي مع أي نادٍ حتى الآن، حسب التقارير.

وحاول ليفركوزن ضم اللاعب في يناير الماضي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، لكن الصفقة لم تتم.

جيمس ماكاتي مانشستر سيتي إينتراخت فرانكفورت
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