خبر في الجول - قبل التوقيع لـ الجزيرة.. إبراهيم عادل يستعد لـ السفر إلى أبو ظبي ثم إسبانيا

يستعد إبراهيم عادل لاعب بيراميدز للسفر إلى الإمارات استعدادا للانتقال لصفوف الجزيرة الإماراتي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الدولي المصري يستعد للسفر إلى أبو ظبي خلال ساعات لإجراء الكشف الطبي للانتقال للجزيرة.

وعقب إتمام التعاقد سيسافر الجناح صاحب الـ24 عاما لإسبانيا للانضمام لمعسكر الفريق.

وكشف علم FilGoal.com في وقت سابق أن اللاعب أصبح على أعتاب الانتقال للفريق الإماراتي الموسم المقبل ومجاورة محمد النني، حيث يتبقى الإعلان الرسمي.

وكشف FilGoal.com سابقا تلقي بيراميدز عرضا رسميا من الجزيرة الإماراتي لضم إبراهيم عادل بمقابل يتجاوز 3 ملايين دولار.

صاحب الـ 24 عاما شارك في 35 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 12 آخرين.