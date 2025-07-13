آس: للمرة الثالثة.. كوينتيرو يقترب من العودة لـ ريفر بليت

الأحد، 13 يوليه 2025 - 14:54

كتب : FilGoal

خوان كينتيرو - بوكا جونيورز - ريفر بليت

يقترب الكولومبي خوان فيرناندو كوينتيرو من ارتداء قميص ريفر بليت للمرة الثالثة في مسيرته.

وحسبما كشفت النسخة الكولومبية من صحيفة "آس" فإن صانع الألعاب الكولومبي من المتوقع أن يصل بيونس آيرس عاصمة الأرجنتين يوم الخميس المقبل.

وتوصل ريفر بليت لاتفاق مع أمريكا دي كالي لضم صاحب الـ 32 عاما مقابل 2.5 مليون ودولار.

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ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي ثم يوقع العقود للعودة لارتداء قميص الفريق استعدادا للدوري الأرجنتيني وكذلك المراحل الإقصائية من كوبا ليبرتادوريس.

وسيوقع الكولومبي عقدا لمدة 3 مواسم مع ريفر بليت.

وتعاقد ريفر بليت بعد نهاية مشوار الفريق في كأس العالم للأندية مع ماسميليانو سالاس من راسينج كلوب.

وحقق كوينتيرو 3 ألقاب مع ريفر بليت منها لقب كوبا ليبرتادوريس 2018 على حساب بوكا جونيورز الغريم التقليدي.

وشارك صانع الألعاب في 97 مباراة مع ريفر بليت سجل 19 هدفا وصنع 14.

وجاءت الفترة الأولى بين 2018 و2020، والثانية في 2022 مع مييوناريوس، وخاض الكولومبي 3 تجارب مع أتليتكو جونيور الكولومبي ثم راسينج الأرجنتيني ثم أمريكا دي كالي الكولومبي قبل العودة مجددا.

ويستعد الفريق حاليا لمواجهة بلاتنسي في افتتاح مرحلة كلاوسورا من الدوري الأرجنتيني.

فيما سيواجه ليبرتاد الباراجوياني في دور الـ 16 من كوبا ليبرتادوريس.

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