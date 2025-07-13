قبل إعلان الصفقة رسميا.. برشلونة: بردغجي يخضع للكشف الطبي

أوضح نادي برشلونة يوم الأحد أن روني بردغجي لاعب كوبنهاجن خضع للكشف الطبي مع الفريق.

وذكر برشلونة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي أن بردغجي شارك في اليوم الأول من الفحوصات الطبية مع الفريق الأول.

فقد عاد لاعبو الفريق إلى مقر التدريبات من أجل الخضوع لفحوصات طبية تقليدية قبل بداية الإعداد للموسم الجديد.

وتوصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع كوبنهاجن للتعاقد مع روني بردغجي في فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المتوقع أن يعلن برشلونة عن الصفقة في وقت لاحق.

وأفادت تقارير عديدة أن برشلونة اتفق مع كوبنهاجن لضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما مقابل مليوني يورو.

ومن المتوقع أن يحصل كوبنهاجن على نسبة من إعادة البيع المستقبلي حال باعه برشلونة.

وينتهي عقد بردغجي مع كوبنهاجن في 31 ديسمبر من العام الجاري.

بردغجي سويدي من أصول سورية وولد في الكويت، لكنه لا يحمل الجنسية الكويتية.

ولم يمثل بردغجي أي فريق أول لمنتخب سواء السويد أو سوريا.

وخاض بردغجي 9 مباريات مع منتخب السويد تحت 21 عاما وسجل هدفين.

وأيضا لعب لمنتخب السويد تحت 17 عاما 6 مباريات وسجل 5 أهداف.

وإجمالا تمكن بردغجي من اللعب مع الفريق الأول لكوبنهاجن لـ84 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع هدفا واحدا.

ويلعب بردغجي في نفس مركز لامين يامال الذي يعد من أفضل لاعبي العالم حاليا.