قبل إعلان الصفقة رسميا.. برشلونة: بردجي يخضع للكشف الطبي

أوضح نادي برشلونة يوم الأحد أن روني بردجي لاعب كوبنهاجن خضع للكشف الطبي مع الفريق.

وذكر برشلونة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي أن بردجي شارك في اليوم الأول من الفحوصات الطبية مع الفريق الأول.

فقد عاد لاعبو الفريق إلى مقر التدريبات من أجل الخضوع لفحوصات طبية تقليدية قبل بداية الإعداد للموسم الجديد.

وتوصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع كوبنهاجن للتعاقد مع روني بردجي في فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المتوقع أن يعلن برشلونة عن الصفقة في وقت لاحق.

وأفادت تقارير عديدة أن برشلونة اتفق مع كوبنهاجن لضم اللاعب البالغ من العمر 19 عاما مقابل مليوني يورو.

ومن المتوقع أن يحصل كوبنهاجن على نسبة من إعادة البيع المستقبلي حال باعه برشلونة.

وينتهي عقد بردجي مع كوبنهاجن في 31 ديسمبر من العام الجاري.

بردجي سويدي من أصول سورية وولد في الكويت، لكنه لا يحمل الجنسية الكويتية.

ولم يمثل بردجي أي فريق أول لمنتخب سواء السويد أو سوريا.

وخاض بردجي 9 مباريات مع منتخب السويد تحت 21 عاما وسجل هدفين.

وأيضا لعب لمنتخب السويد تحت 17 عاما 6 مباريات وسجل 5 أهداف.

وإجمالا تمكن بردجي من اللعب مع الفريق الأول لكوبنهاجن لـ84 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع هدفا واحدا.

ويلعب بردجي في نفس مركز لامين يامال الذي يعد من أفضل لاعبي العالم حاليا.