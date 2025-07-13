فيفا: راحة لا تقل عن 72 ساعة بين المباريات.. وإجازة 3 أسابيع في نهاية كل موسم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم التوصيات الجديدة التي خرجت بعد الاجتماع مع اتحادات اللاعبين من جميع أنحاء العالم في نيويورك.

الاجتماع تم في نيويورك عشية نهائي كأس العالم للأندية بين تشيلسي وباريس سان جيرمان.

التقى جياني إنفانتينو رئيس فيفا بممثلي العديد من اتحادات اللاعبين من جميع أنحاء العالم في نيويورك.

وتناول الاجتماع قضايا هامة تتعلق بصحة اللاعبين (الرجال والنساء على حدٍ سواء)، وهي أولوية قصوى لأنها تشكل جزءًا من إطار الوقاية من المخاطر المهنية الذي وضعته منظمة العمل الدولية .

وأوضح فيفا في بيانه أن هناك إجماع على ضرورة أن تكون هناك فترة راحة لا تقل عن 72 ساعة بين المباريات، وعلى أنه ينبغي أن يحصل اللاعبون على فترة راحة/إجازة لا تقل عن 21 يومًا في نهاية كل موسم.

وتُدار هذه الفترة بشكل فردي من قِبل كل نادٍ واللاعبين المعنيين أيضًا، وذلك اعتمادًا على جداول مبارياتهم، مع مراعاة الاتفاقيات الجماعية المعمول بها.

وعلاوةً على ذلك، ينبغي أيضًا التخطيط ليوم راحة أسبوعيًا، مع إدارته بشكل عملي. وكذلك، نُقِشت أيضًا ضرورة مراعاة سفر اللاعبين - وخاصة الرحلات الطويلة بين القارات - والظروف المناخية التي تُقام فيها المباريات عند وضع السياسات الخاصة بتقويم المباريات الدولية القادم.

وفيما يتعلق بالمسابقات، اتفق فيفا واتحادات اللاعبين على أهمية إيجاد توازن سليم بين كرة قدم المنتخبات والأندية من جهة، والمسابقات المحلية والقارية والعالمية للأندية من جهة أخرى.

كما أنه من المهم خلق الفُرص للاعبين من جميع أنحاء العالم للتنافس في المسابقات الكبرى لأن هذا يعزز تطور كرة القدم العالمية. وإضافةً لذلك، جرى اعتبار توفير المزيد من فُرص اللعب للاعبين الذين ليسوا على أعلى مستوى دولي كأولوية أيضًا.