مدرب حراس مرمى مساعد.. دافيدي أنشيلوتي يبدأ مهمته مع بوتافوجو بانتصار في الدربي

حقق دافيدي أنشيلوتي المدير الفني الجديد لـ بوتافوجو الفوز بنتيجة 2-0 على حساب فاسكو دا جاما في أول اختبار له كمدير فني خلال مسيرته التدريبية.

وخرج دافيدي من عباءة والده كارلو أنشيلوتي وأصبح مديرا فنيا لأول مرة مع بوتافوجو الذي أقيل ريناتو بايفا بعد توديع كأس العالم للأندية.

وفي أول مباراة للفريق التقى خصمه فاسكو دا جاما في دربي الأبيض والأسود والذي يجمع الفريقين في ولاية ريو دي جانيرو.

وتفوق بوتافوجو في اللقاء بفضل هدفي أرتور كابرال وناثان.

وحظى دافيدي بتحية جون تكستور مالك النادي عقب نهاية اللقاء الأول له.

O pós-vitória do Fogão com Davide Ancelotti e John Textor à beira do gramado! Vamos juntos! 🔥🧠 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/91fjUoEARS — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 13, 2025

ووفقا لشبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية فإن دافيدي سُجل كمدرب مساعد لحراس المرمى من أجل أن يحصل على فرصة التواجد على مقاعد البدلاء.

والسبب عدم وضع اسمه في الوقت المناسب بنظام تسجيل الاتحاد البرازيلي.

وتواجد دافيدي على مقاعد البدلاء لكن قاد كلاوديو كاسابا الفريق رسميا بصفته مدرب مؤقت، وحضر كذلك المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

ومن المنتظر أن يشغل دافيدي المهمة بشكل رسمي بعد الحصول على أوراق عمله الرسمية قبل مباراة فيتوريا يوم الأربعاء المقبل.

ويحتل بوتافوجو المركز السادس برصيد 21 نقطة من 12 مباراة وبفارق 6 نقاط عن فلامنجو المتصدر، وله مباراة مؤجلة.

وودع بوتافوجو كأس العالم للأندية من دور الـ 16 بالخسارة من بالميراس بنتيجة 1-0.