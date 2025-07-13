خبر في الجول - إبراهيم عادل يتمم اتفاقه مع الجزيرة الإماراتي

الأحد، 13 يوليه 2025 - 13:10

كتب : عمرو نبيل

إبراهيم عادل - بيراميدز

أتم إبراهيم عادل لاعب بيراميدز اتفاقه للانتقال لصفوف الجزيرة الإماراتي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب أصبح على أعتاب الانتقال للفريق الإماراتي الموسم المقبل ومجاورة محمد النني، حيث يتبقى الإعلان الرسمي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق تلقي بيراميدز عرضا رسميا من الجزيرة الإماراتي لضم إبراهيم عادل بمقابل يتجاوز 3 ملايين دولار.

وتلقى اللاعب الدولي أكثر من عرض مؤخرا أبرزها من لوجانو السويسري وأحد الأندية الفرنسية.

صاحب الـ 24 عاما شارك في 35 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 12 آخرين.

وإجمالا خاض إبراهيم عادل 169 مباراة بقميص بيراميدز منذ انضمامه من المريخ البورسعيدي.

وسجل 48 هدفا وصنع 23 وتوج بلقبي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي.

الجناح الأيسر شارك بقميص منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو ثم باريس وفي كلاهما كان تحت عمر 23 عاما ليكون الوحيد الذي حقق هذا الأمر.

كما بات أكثر لاعب مصري مشاركة في مباريات بالألعاب الأولمبية عبر التاريخ برصيد 9 مباريات.

وخاض عادل 14 مباراة بقميص منتخب مصر وسجل هدفين منها هدف التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2025 بتسديدة من منتصف الملعب في شباك موريتانيا.

وأحتل الجزيرة المركز السابع برصيد 37 نقطة في ترتيب الدوري الإماراتي الموسم الماضي.

وتوج الجزيرة الموسم الماضي بلقب كأس الرابطة الإماراتية على حساب شباب الأهلي دبي بمشاركة محمد النني.

ولم يُجر الفريق الذي يقوده المغربي الحسين عموته أي صفقات صيفية حتى الآن.

ويقيم النادي معسكرا تدريبيا في مدينة ماربيا الإسبانية تحضيرا للموسم الكروي الجديد.

إبراهيم عادل بيراميدز الجزيرة الإماراتي
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