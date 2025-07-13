مصدر من الاتحاد لـ في الجول: استبعاد شكري نجيب والوحش من الفريق

الأحد، 13 يوليه 2025 - 12:52

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - شكري نجيب

كشف مصدر من نادي الاتحاد السكندري اقتراب الثنائي عمر الوحش وشكري نجيب من الرحيل.

عمر الوحش

النادي : الاتحاد السكندري

شكري نجيب

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

ويستعد زعيم الثغر تحت قيادة أحمد سامي المدير الفني الجديد لانطلاق الموسم المقبل.

وقال مصدر من الاتحاد لـ FilGoal.com: "أحمد سامي قرر استبعاد عمر الوحش وشكري نجيب من معسكر الفريق".

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وأضاف "إدارة النادي أبلغت الثنائي بالبحث عن عروض تمهيدا لرحيله".

شكري نجيب صاحب الـ 31 عاما انضم للاتحاد في يناير الماضي وخاض 14 مباراة وسجل هدفا وحيدا جاء ضد الإسماعيلي.

فيما خاض الوحش صاحب الـ 30 عاما 54 مباراة بقميص زعيم الثغر منذ انتقاله من الإسماعيلي.

وأعلن الاتحاد حتى الآن ضم كل من محمود عبد الرحيم "جنش" من مودرن سبورت وأحمد محمود من الزمالك ومحمد توني ونور علاء ومحمد متولي "كناريا" من سيراميكا كليوباترا ومحمود عجيب من ديروط.

فيما رحل المهدي سليمان بعد نهاية عقده، ومحمد المغربي لسيراميكا كليوباترا وكريم يحيى لطلائع الجيش.

شكري نجيب عمر الوحش الاتحاد السكندري
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