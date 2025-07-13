رئيس شتوتجارت: لن نسمح لـ فولتيماد بالرحيل إلا إذا قدم بايرن عرضا خرافيا

الأحد، 13 يوليه 2025 - 12:26

كتب : FilGoal

نيك فولتماد - شتوتجارت

أوضح ألكسندر فيرلي الرئيس التنفيذي لنادي شتوتجارت أن مهاجمه نيك فولتيماد لن يغادر الفريق هذا الصيف إلا إذا قدم بايرن ميونيخ عرضا خرافيا لضمه.

وطلب بايرن ميونيخ التعاقد مع اللاعب الألماني الشاب، لكن العرض لم يرق لطموحات شتوتجارت، حسب تقارير عديدة.

وقال فيرلي لجريدة StN الألمانية: "لن نسمح لنيك بالرحيل. سيلعب معنا الموسم المقبل أيضًا".

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وأضاف "عادة ما تصلنا العروض عبر الهاتف أولا. ثم نلتقي بعد ذلك، لكنني رفضت ذلك بشكل قاطع حتى الآن".

وأتم "فولتمايد سيبقى بالتأكيد ما لم يقدم بايرن ميونيخ عرضا استثنائيًا، وفي هذه الحالة، نكون جميعًا محترفين بما يكفي للحديث عن الأمر".

ويمتد عقد المهاجم الألماني فولتيماد سيمتد مع بايرن ميونيخ حتى 2030.

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وتألق فولتيماد مع المنتخب الألماني في بطولة أوروبا تحت 21 عاما، حتى الوصول للمباراة النهائية قبل الخسارة أمام إنجلترا.

وسجل فولتيماد في فوز ألمانيا أمام فرنسا في نصف نهائي البطولة الأوروبية للشباب، ليصل إلى 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 4 مباريات، ولكن لم يسجل في المباراة النهائية.

ونجح فولتيماد في موسمه الأول مع شتوتجارت، في الفوز بكأس ألمانيا، والمساهمة بـ 17 هدفًا وثلاث تمريرات حاسمة في 33 مباراة في جميع المسابقات.

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