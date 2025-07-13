تليجراف: جارناتشو يرفض الانضمام إلى النصر

الأحد، 13 يوليه 2025 - 12:13

كتب : FilGoal

هدف جارناتشو في شباك إيفرتون

أفادت جريدة تليجراف أن أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد رفض فرصة الانتقال إلى النصر السعودي هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن النصر أجرى مناقشات أولية مع اللاعب الأرجنتيني، لكن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا أعطى الأولوية للعب في الدوريات الأوروبية.

وأضاف التقرير أن نادي مانشستر يونايتد سمح له بدراسة خيارات الانتقال لفريق آخر.

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ويمتد عقد جارناتشو مع الشياطين الحمر حتى صيف 2028.

وتوصل الأرجنتيني الشاب لاتفاق مع الشياطين الحمر للرحيل عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسبما كشفت شبكة سكاي سبورت.

أبدت أندية إنجليزية بالإضافة لـ باير ليفركوزن اهتمامها بضم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو جناح مانشستر يونايتد.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" قد أوضحت في وقت سابق أن روبن أموريم أخبر جارناتشو بعد خسارة لقب الدوري الأوروبي بخروجه من حساباته للموسم المقبل.

يذكر أن الهولندي إريك تين هاج تولى تدريب باير ليفركوزن بعدما ساهم في مشاركة جارناتشو كأساسي مع يونايتد، وهو ما يرجح محاولة النادي الألماني لضمه.

وكان الأرجنتيني قد ألمح لشعوره بالإحباط بعدما شارك كبديل ضد أتليتك بلباو في نصف نهائي الدوري الأوروبي وقال "سنرى ما سيحدث" في الصيف.

وكان جارناتشو قريبا من الانتقال لصفوف نابولي الإيطالي لتعويض رحيل خيفيتشيا كفاراستيخليا صوب باريس سان جيرمان في يناير الماضي لكن الصفقة لم تتم.

وانضم الأرجنتيني الشاب من أتليتكو مدريد في 2020 وشارك في 144 مباراة سجل 26 هدفا وصنع 22.

وخاض جارناتشو في الموسم المنصرم 58 مباراة في جميع المسابقات بقميص الشياطين الحمر.

أليخاندرو جارناتشو مانشستر يونايتد النصر
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