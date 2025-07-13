لا جازيتا ديلو سبورت: بعد ثيو.. الهلال يستهدف ضم بن ناصر

يستهدف نادي الهلال السعودي الحصول على خدمات الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان.

وكان الهلال قد تعاقد منذ أيام مع الفرنسي ثيو هيرنانديز قادما من ميلان، وربما سيكون الجزائري ثاني الصفقات الصيفية بين الفريقين.

وأوضحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن بن ناصر لم يعد ضمن خطط ميلان للموسم الجديد تحت قيادة ماسميليانو أليجري وفي طريقه للرحيل.

ويسعى ميلان لبيع لاعبه الذي يتقاضى راتبا يقدر بـ 4 ملايين يورو في الموسم.

وأعير الجزائري لصفوف مارسيليا الفرنسي في يناير الماضي لكن النادي الجنوبي لم يفعّل بند الشراء بنهاية الموسم.

وخاض بن ناصر بقميص مارسيليا 12 مباراة لمدة 650 دقيقة دون أن يسجل أو يصنع مع فريق روبرتو دي زيربي.

وأشار التقرير أن ثيو هيرنانديز يرعى انتقال زميله السابق لصفوف الزعيم السعودي لتدعيم الوسط.

وحصل بالفعل صامويلي ريتشي لاعب ميلان الجديد على القميص رقم 4 والذي ارتداه الدولي الجزائري مع الروسونيري سابقا.

الدولي الجزائري صاحب الـ 27 عاما انضم لميلان في 2019 قادما من إمبولي وتوج بلقبي كأس السوبر الإيطالي والدوري الإيطالي.

وخاض بن ناصر مع ميلان 178 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 12 هدفا.