تقرير يكشف قيمة انتقال فيرمينو إلى السد.. وموعد الإعلان عن الصفقة

كشفت جريدة الشرق الأوسط أن أهلي جدة السعودي توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي السد القطري لبيع عقد اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وأوضح التقرير أن قيمة انتقال اللاعب البرازيلي ستكون بنحو 7 ملايين يورو.

على أن تستكمل الصفقة بعد إتمام الفحص الطبي للاعب خلال الأيام المقبلة.

ولعب البرازيلي 65 مباراة بقميص أهلي جدة، استطاع خلالها تسجيل 21 هدفاً وصناعة 17.

وانتقل فيرمينو إلى أهلي جدة في صيف 2023 بعقد يمتد إلى صيف 2026، قادمًا من صفوف ليفربول الإنجليزي.

وأسهم فيرمينو في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي.

وغاب البرازيلي المخضرم عن قائمة الأهلي المحلية في النصف الثاني من الموسم الماضي واكتفى بالمشاركات القارية.

وسبق أن كشف خالد الغامدي رئيس أهلي جدة عبر قناة إم بي سي أكشن: "تم تسوية الأمور المالية مع فيرمينو".

وأوضح "فيرمينو خارج قائمة الفريق المحلية وسيغادر في الصيف".