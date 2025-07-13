لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يستعد لحسم مستقبل كولو مواني مع سان جيرمان

يستعد يوفنتوس لإرسال عرضا جديدا لـ باريس سان جيرمان من أجل راندال كولو مواني.

وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" إلى أن يوم الإثنين الموافق 14 يوليو سيكون حاسما في مفاوضات الناديين.

ويسعى باريس سان جيرمان لبيعه لاعبه بمقابل يتراوح بين 40-45 مليون يورو.

فيما يحاول يوفنتوس تجديد استعارة اللاعب لمدة موسم واحد بمقابل 10 ملايين يورو مع وضع بند أحقية الشراء.

وعززت السيدة العجوز هجومها بضم الكندي جوناثان ديفيد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليل الفرنسي.

فيما يرغب النادي في بيع لاعبه دوشان فلاهوفيتش والذي يرفض تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وخاض الدولي الفرنسي بقميص يوفنتوس 22 مباراة منذ انضمامه في يناير الماضي معارا وسجل 10 أهداف وصنع 3.

صاحب الـ 26 عاما انضم لباريس سان جيرمان من فرانكفورت في 2023 بمقابل 95 مليون يورو.

وفي 54 مباراة بقميص العملاق الباريسي سجل 11 هدفا وصنع 7 وفشل في فرض نفسه على التشكيل الأساسي لكتيبة لويس إنريكي.