جرح طوله 8 سم.. فلامنجو يعلن تفاصيل إصابة أيرتون لوكاس

الأحد، 13 يوليه 2025 - 11:06

كتب : FilGoal

إصابة أيرتون لوكاس لاعب فلامنجو

أعلن فلامنجو البرازيلي تفاصيل إصابة لاعبه أيرتون لوكاس القوية والتي تعرض لها خلال الفوز على ساو باولو بنتيجة 2-0 في الجولة 13 من الدوري البرازيلي.

أيرتون لوكاس

النادي : فلامنجو

فلامنجو

وغادر اللاعب أرض الملعب بعد مرور 7 دقائق من انطلاق الشوط الثاني وهو محمولا على نقالة ويبكي بشدة بعد تدخل قوي من لاعب ساو باولو في منتصف الملعب.

ونقلت شبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية عن فلامنجو استبعاد النادي وجود إصابة في منطقة الساق.

أخبار متعلقة:
بعدما أودع زينيت الشرط الجزائي لـ فلامنجو.. تقرير: النصر يزاحم بقوة لضم جيرسون الأكثر غزارة حتى الآن.. بايرن ميونيخ يجتاز فلامنجو في موقعة الأهداف الستة ماريسكا: كنا بحاجة لتجاوز الخسارة أمام فلامنجو لبناء عقلية الفوز مولر: أرهقنا بنفيكا لكن حارسهم قوي.. ومواجهة فلامنجو في ميامي ستكون رائعة

وأفاد النادي بإصابة لاعبه بـ جرح طوله 8 سم وسيخضع لعملية جراحية وسيبقى في المستشفى لمدة 48 ساعة.

وكان لوكاس قد شارك بديلا في اللقاء بعد مرور 7 دقائق على انطلاق صافرة البداية عوضا عن أليكس ساندرو الذي خرج متأثرا بإصابة عضلية.

وتأتي تلك الإصابة لينضم إلى التشيلي إريك بولجار الذي أصيب خلال كأس العالم للأندية وخضع لجراحة سيغيب على إثرها لمدة تتراوح بين شهرين و3 أشهر.

ويتصدر فلامنجو ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 27 نقطة من 12 مباراة وله مباراة مؤجلة.

وعادل فلامنجو تحت قيادة فيليبي لويس أفضل انطلاقة للفريق بعد مرور 12 مباراة في الدوري البرازيلي بحصد 27 نقطة وهو ما حققه الفريق من قبل في 2018.

وودع فلامنجو كأس العالم للأندية المقامة حاليا في أمريكا من ثمن النهائي على يد بايرن ميونيخ الألماني بالخسارة بنتيجة 4-2.

أيرتون لوكاس فلامنجو الدوري البرازيلي
نرشح لكم
آس: للمرة الثالثة.. كوينتيرو يقترب من العودة لـ ريفر بليت مدرب حراس مرمى مساعد.. دافيدي أنشيلوتي يبدأ مهمته مع بوتافوجو بانتصار في الدربي عزز رقمه القياسي ويطارد آخر.. ثنائية جديدة لـ ميسي تقود إنتر ميامي للفوز في الدوري الأمريكي فعل كل شيء.. دي ماريا شارك وسجل وخرج مصابا في ظهور الأول مع روزاريو سنترال سكاي: 5 ملايين يورو تفضل ريوس عن روما بالقميص رقم 7.. روبينيو جونيور يشارك مع سانتوس ويصنع هدفا تحت أنظار نيمار أولى الصفقات الصيفية.. جاير كونيا من بوتافوجو إلى نوتنجهام فورست عودة بعد 11 عاما.. باريديس إلى بوكا جونيورز
أخر الأخبار
مباشر كأس العالم للأندية - سان جيرمان ضد تشيلسي دقيقة | كأس العالم للأندية
تنس – سينير يتفادى سيناريو رولان جاروس ويهزم ألفاريز في نهائي ويمبلدون 11 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر من الزمالك لـ في الجول: الشكوى ضد لبيب لن تغير الحرص على حقوق النادي 19 دقيقة | الدوري المصري
العبور يعلن انتقال لاعبه إلى غزل المحلة 33 دقيقة | الدوري المصري
تزامنا مع شكوى ريال مدريد.. قرار منتظر من فيفا بشأن فترات الراحة بعد كأس العالم للأندية 49 دقيقة | كأس العالم للأندية
تشكيل سان جيرمان - ديمبيلي يقود الهجوم.. وبيرالدو أساسي في مواجهة تشيلسي 52 دقيقة | كأس العالم للأندية
تشكيل تشيلسي – بيدرو يقود الهجوم وجيمس في الوسط ضد باريس سان جيرمان 54 دقيقة | كأس العالم للأندية
سلوت: جوتا كان بطلا.. ويجب أن نقدم كل شيء من أجله ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 3 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني 4 لاعب الزمالك المحتمل - شيكو بانزا.. "لياو" الذي يعاني من الكوليسترول
/articles/509161/جرح-طوله-8-سم-فلامنجو-يعلن-تفاصيل-إصابة-أيرتون-لوكاس