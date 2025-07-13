جرح طوله 8 سم.. فلامنجو يعلن تفاصيل إصابة أيرتون لوكاس

أعلن فلامنجو البرازيلي تفاصيل إصابة لاعبه أيرتون لوكاس القوية والتي تعرض لها خلال الفوز على ساو باولو بنتيجة 2-0 في الجولة 13 من الدوري البرازيلي.

أيرتون لوكاس النادي : فلامنجو فلامنجو

وغادر اللاعب أرض الملعب بعد مرور 7 دقائق من انطلاق الشوط الثاني وهو محمولا على نقالة ويبكي بشدة بعد تدخل قوي من لاعب ساو باولو في منتصف الملعب.

ونقلت شبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية عن فلامنجو استبعاد النادي وجود إصابة في منطقة الساق.

وأفاد النادي بإصابة لاعبه بـ جرح طوله 8 سم وسيخضع لعملية جراحية وسيبقى في المستشفى لمدة 48 ساعة.

Que não seja nada grave, Ayrton Lucas!! Volte mais forte, craque! *Contém imagens sensíveis#BrasileiraoNoSportv pic.twitter.com/PgtRbq9vqH — sportv (@sportv) July 12, 2025

وكان لوكاس قد شارك بديلا في اللقاء بعد مرور 7 دقائق على انطلاق صافرة البداية عوضا عن أليكس ساندرو الذي خرج متأثرا بإصابة عضلية.

وتأتي تلك الإصابة لينضم إلى التشيلي إريك بولجار الذي أصيب خلال كأس العالم للأندية وخضع لجراحة سيغيب على إثرها لمدة تتراوح بين شهرين و3 أشهر.

ويتصدر فلامنجو ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 27 نقطة من 12 مباراة وله مباراة مؤجلة.

وعادل فلامنجو تحت قيادة فيليبي لويس أفضل انطلاقة للفريق بعد مرور 12 مباراة في الدوري البرازيلي بحصد 27 نقطة وهو ما حققه الفريق من قبل في 2018.

وودع فلامنجو كأس العالم للأندية المقامة حاليا في أمريكا من ثمن النهائي على يد بايرن ميونيخ الألماني بالخسارة بنتيجة 4-2.