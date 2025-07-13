بولونيا يوضح حقيقة تفاوضه لضم موهبة النصر السعودي

الأحد، 13 يوليه 2025 - 10:54

كتب : FilGoal

ويسلي - النصر

أوضح كلاوديو فينوتشي الرئيس التنفيذي لنادي بولونيا الإيطالي حقيقة التفاوض مع النصر السعودي لضم البرازيلي ويسلي.

وربطت بعض التقارير اسم بطل كأس إيطاليا بضم الموهبة البرازيلية الشابة.

وقال فينوتشي لصحيفة "الرياضية" السعودية: "لم نتحرك نحو ويسلي. هذه الأنباء ليست صحيحة. هو خارج دائرة اهتماماتنا".

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وانضم صاحب الـ 20 عاما من كورينثيانز البرازيلي صوب النصر السعودي مقابل 22.5 مليون يورو.

وخلال أول موسم خاض مع العالمي 22 مباراة وسجل هدفا وصنع 3.

وسبق أن ارتبط اسم ويسلي بالانتقال لـ بوتافوجو بطل الدوري البرازيلي على سبيل الإعارة في فبراير الماضي.

وقبل انتقاله للنصر كان هو أكثر من لعب المباريات مع كورينثيانز خلال عام 2024 برصيد 47 مباراة سجل خلالها 5 وصنع 3.

ويسلي النصر بولونيا
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