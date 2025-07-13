عزز رقمه القياسي ويطارد آخر.. ثنائية جديدة لـ ميسي تقود إنتر ميامي للفوز في الدوري الأمريكي

الأحد، 13 يوليه 2025 - 10:41

كتب : إسلام أحمد

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

واصل ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي تألقه في الدوري الأمريكي وقاد فريقه للفوز على ناشفيل بتسجيل ثنائية بنتيجة 2-1.

وعزز ميسي من رقم القياسي في تاريخ الدوري الأمريكي، إذ أصبح أول لاعب يسجل ثنائية في 5 مباريات متتالية بتاريخ المسابقة.

سجل ميسي ثنائية ضد مونتريال ثم كولمبوس كرو ثم مونتريال ثم نيو أنجلاند وأخيرا ناشيفل.

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ووصل عدد مساهمات قائد الأرجنتين في آخر 5 مباريات لـ 10 أهداف و5 تمريرات حاسمة في الدوري الأمريكي.

ويمتلك ميسي فرصة معادلة رقمه الشخصي الغائب منذ 2012، إذ سجل بقميص برشلونة ثنائية في 6 مباريات متتالية في الدوري الإسباني، وهو ما قد يحدث يوم الأربعاء المقبل ضد سينسيناتي.

وتقدم ميسي بالهدف الأول في الشوط الأول من ركلة حرة مباشرة، ليصبح عدد أهدافه من ركلات ثابتة 69.

وأدرك هاني مختار صاحب الأصول السودانية التعادل برأسية في الشوط الثاني، لكن ميسي استغل خطأ الحارس وراوغه وسجل في الشباك معيدا التقدم لإنتر ميامي ومحققا الفوز.

وارتقى ميسي لصدارة ترتيب هدافي الدوري الأمريكي برصيد 16 هدفا بالإضافة لـ 8 تمريرات حاسمة.

الفوز رفع رصيد إنتر ميامي في القسم الشرقي لـ 38 نقطة في المركز الخامس من 19 مباراة وله 3 مباريات مؤجلة.

ويبتعد إنتر ميامي عن صدارة القسم الذي يتصدره فلادليفيا يونيون بفارق 5 نقاط فقط.

إنتر ميامي ناشفيل الدوري الأمريكي ليونيل ميسي
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