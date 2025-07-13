مواعيد مباريات اليوم 13 يوليو.. نهائي كأس العالم للأندية وودية لـ ليفربول

تُختتم اليوم الأحد، مباريات كأس العالم للأندية 2025 والتي ضمت 32 فريقا بشكلها الجديد، فيما يبدأ ليفربول الاستعدادات للموسم الجديد.

ويقدم لكم FilGoal.com مباريات اليوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين.

نهائي كأس العالم للأندية

يلتقي تشيلسي الإنجليزي مع باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة تقام على ملعب ميتلايف في أمريكا.

تبدأ في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وستذاع عبر قناتي MBC مصر 1 وMBC مصر 2.

ويعلق عليها كل من مدحت شلبي وفارس عوض.

وستذاع أيضا المباراة عبر منصة DAZN بكافة اللغات.

ليفربول × بريستون

يستهل ليفربول بطل الدوري الإنجليزي مشواره الودي استعدادا للموسم الجديد بلقاء بريستون.

وستقام المباراة في الخامسة مساءً وستذاع عبر قناة أون سبورت 1 وأيضا عبر منصة Starz on.