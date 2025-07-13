فعل كل شيء.. دي ماريا شارك وسجل وخرج مصابا في ظهور الأول مع روزاريو سنترال

فعل أنخل دي ماريا كل شيء ممكن في أول مباراة بقميص روزاريو سنترال في افتتاح مرحلة كلاوسورا من الدوري الأرجنتيني.

وشارك دي ماريا أساسيا في مواجهة جودوي كروز على ملعب جيجانتي دي أوريتو والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وعاد دي ماريا لارتداء فريق مسقط رأسه بعد 18 عاما من اللعب في أوروبا.

¡¡¡HISTÓRICO MOMENTO EN EL GIGANTE DE ARROYITO!!! ¡¡¡ANGELITO DI MARÍA EMOCIONADO EN SU REGRESO!!! 📺 #SportsCenter | #DisneyPlus pic.twitter.com/pF6iSG03No — SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2025

وتواجد دي ماريا في التشكيل الأساسي لفريقه وحظي باستقبال قوي من جماهير فريقه وظهر متأثرا وباكيا قبل انطلاق المباراة.

ودخل دي ماريا أرض الملعب رفقة ابنتيه ومرتديا شارة قيادة الفريق.

ESPECTACULAR RECIBIMIENTO PARA ROSARIO CENTRAL EN EL REGRESO DE DI MARÍA ANTE GODOY CRUZ 🟡🔵 Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/dU79sbVK6A — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 12, 2025

صاحب الـ 37 عاما سجل الهدف الأول من علامة الجزاء في الدقيقة 78.

وخلع دي ماريا قميصه احتفالا بالهدف الذي سجله مع الفريق، وبسببها تحصل على بطاقة صفراء.

¡¡¡VUELTA CON GOL!!! DI MARÍA LA CRUZÓ Y MARCÓ EL 1-0 DE ROSARIO CENTRAL VS. GODOY CRUZ EN EL #TORNEOCLAUSURA. pic.twitter.com/iDb8xhGG8Z — SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2025

وبذلك سجل دي ماريا آخر 5 أهداف له من علامة الجزاء بواقع 4 مع بنفيكا في كأس العالم للأندية وهدفه الأول مع روزاريو.

وخرج دي ماريا في الدقيقة 89 مصابا من خلال سيارة الإسعاف، وخطف الضيوف تعادلا قاتلا في الدقيقة 90+5 سجله فيستني بوجي.

وبعد نهاية المباراة تحدث دي ماريا عن الإصابة وأوضح أنها مجرد ضربة قوية في الساق وأنه بخير.

اللقاء أيضا شهد حادث أسفر عن إصابة أحد المشجعين ونقله إلى المستشفى بعد تعرضه للطعن في المدرجات وفقا لما جاء في صحيفة "أوليه" الأرجنتينية.

ويحتل روزاريو المركز الثالث بشكل مؤقت في المجموعة الثانية من مرحلة كلاوسورا الدوري الأرجنتيني.

ويضم الدوري 30 فريقا ويشارك كل 15 فريق في مجموعة بنظام دوري من دور واحد.

ويتأهل أول 8 من المجموعتين إلى دور الـ 16 والذي يقام بنظام خروج المغلوب لحسم لقب الدوري.