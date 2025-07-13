فعل كل شيء.. دي ماريا شارك وسجل وخرج مصابا في ظهور الأول مع روزاريو سنترال

الأحد، 13 يوليه 2025 - 01:46

كتب : إسلام أحمد

أنخل دي ماريا - روزاريو سنترال

فعل أنخل دي ماريا كل شيء ممكن في أول مباراة بقميص روزاريو سنترال في افتتاح مرحلة كلاوسورا من الدوري الأرجنتيني.

وشارك دي ماريا أساسيا في مواجهة جودوي كروز على ملعب جيجانتي دي أوريتو والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وعاد دي ماريا لارتداء فريق مسقط رأسه بعد 18 عاما من اللعب في أوروبا.

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وتواجد دي ماريا في التشكيل الأساسي لفريقه وحظي باستقبال قوي من جماهير فريقه وظهر متأثرا وباكيا قبل انطلاق المباراة.

ودخل دي ماريا أرض الملعب رفقة ابنتيه ومرتديا شارة قيادة الفريق.

صاحب الـ 37 عاما سجل الهدف الأول من علامة الجزاء في الدقيقة 78.

وخلع دي ماريا قميصه احتفالا بالهدف الذي سجله مع الفريق، وبسببها تحصل على بطاقة صفراء.

وبذلك سجل دي ماريا آخر 5 أهداف له من علامة الجزاء بواقع 4 مع بنفيكا في كأس العالم للأندية وهدفه الأول مع روزاريو.

وخرج دي ماريا في الدقيقة 89 مصابا من خلال سيارة الإسعاف، وخطف الضيوف تعادلا قاتلا في الدقيقة 90+5 سجله فيستني بوجي.

وبعد نهاية المباراة تحدث دي ماريا عن الإصابة وأوضح أنها مجرد ضربة قوية في الساق وأنه بخير.

اللقاء أيضا شهد حادث أسفر عن إصابة أحد المشجعين ونقله إلى المستشفى بعد تعرضه للطعن في المدرجات وفقا لما جاء في صحيفة "أوليه" الأرجنتينية.

ويحتل روزاريو المركز الثالث بشكل مؤقت في المجموعة الثانية من مرحلة كلاوسورا الدوري الأرجنتيني.

ويضم الدوري 30 فريقا ويشارك كل 15 فريق في مجموعة بنظام دوري من دور واحد.

ويتأهل أول 8 من المجموعتين إلى دور الـ 16 والذي يقام بنظام خروج المغلوب لحسم لقب الدوري.

أنخل دي ماريا روزاريو سنترال الدوري الأرجنتيني
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