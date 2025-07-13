موندو ديبورتيفو: برشلونة يحدد شروطه لبيع كاسادو لـ مانشستر يونايتد

حدد نادي برشلونة شروطه لبيع مارك كاسادو لاعب الفريق إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن برشلونة مرحب بفكرة بيع كاسادو لكن بدفع كسر عقد اللاعب.

ويقدر كسر عقد كاسادو بـ100 مليون يورو، ويرحب اليونايتد بفكرة التعاقد مع اللاعب.

ويأتي هذا الأمر بطلب خاص من البرتغالي روبين أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد، وذلك لتعويض الأوروجوياني مانويل أوجارتي.

وينتهي عقد مارك كاسادو مع برشلونة صيف 2028.

وشارك اللاعب مع برشلونة الموسم الماضي في 36 مباراة، تمكن من تسجيل هدف وصناعة 6 أهداف.

وحقق اللاعب مع برشلونة بطولة الدوري الإسباني والسوبر وكأس ملك إسبانيا.