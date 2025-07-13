محمد سمير يعلن اعتزاله

أعلن محمد سمير لاعب زد والأهلي والمقاولون العرب السابق اعتزاله كرة القدم.

وبدأ محمد سمير صاحب الـ 37 عاما مسيرته في الأهلي وانتقل لسموحة ثم الاتحاد السكندري ثم المقاولون العرب واختتم مسيرته بقميص زد.

وقال محمد سمير عبر أون سبورت 1: "قُضي الأمر، أعلن اعتزالي بعد فترة أعتز بها، في موسمي الأخير فكرت في دخول عالم التدريب ونادي زد عرض عليّ التواجد في الجهاز الفني الجديد، والرغبة كانت متبادلة وسعيد بتلك الخطوة الجديدة".

وأضاف "محمد شوقي وعادل مصطفى بمثابة أشقائي ومن الجيد أن أبدا مسيرتي التدريبية معهما وسأتعلم منهما الكثير وعلاقتي بهما جيدة وسأستفيد".

وأكمل "وبسبب استمراري في زد فلا أشعر بالغربة عكس العمل في فريق آخر، وسأحاول الاستفادة منهم وهو ما حدث منذ أول يوم وسعيد بأنني وسط هذه المجموعة".

وأتم "قضيت 12 عاما في الأهلي وكانت أحلى أيام حياتي وتزاملت مع لاعبين كبار، وتجربة الأهلي مختلفة، وكنت أتمنى أن أعود وأنهي مسيرتي في النادي لكن لم يكن هناك نصيب".

محمد سمير لاعب الأهلي السابق يعلن اعتزاله على الهواء مع سيف زاهر✋.. ويوضح خطواته المقبلة💥#ملعب_ON pic.twitter.com/d3kzP7muD8 — ON Sport (@ONTimeSports) July 12, 2025

صاحب الـ 37 عاما خاض 310 مباراة في الدوري المصري وسجل 28 هدفا وصنع 7 رغم مركزه كمدافع.

واشتهر سمير بتسجيل الأهداف من ركلات حرة مباشرة وركلات جزاء خلال مشواره في الدوري المصري.

وإجمالا خلال مسيرته خاض 341 مباراة وسجل 30 في جميع المسابقات بقمصان الأهلي وسموحة والاتحاد السكندري والمقاولون وأخيرا زد.