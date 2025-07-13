عودة منتخب الشباب للتدريبات.. وفرصة جديدة لـ 50 لاعبا

الأحد، 13 يوليه 2025 - 01:02

كتب : محمد جمال

منتخب الشباب

عاد منتخب مصر للشباب لتدريباته تحت اشراف الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه المدير الفني وذلك خلال معسكره المفتوح.

ويعسكر منتخب الشباب في مشروع الهدف استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم فى تشيلي من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر القادمين.

ويلعب الفراعنة في المونديال ضمن المجموعة الأولى التي تضم تشيلي "المستضيف" ونيوزيلندا واليابان.

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وكان المنتخب قد بدأ معسكره منذ أسبوع وتدرب على فترة واحدة صباحا، ثم حصل على يومين راحة وعاد مجددا للتدريبات على فترتين.

الفترة الأولى كانت لمجموعة ضمت 50 لاعبا من الوجوه التى يرغب أسامة نبيه فى منحهم الفرصة لتحقيق حلمهم فى المشاركة بالمونديال، ثم تدربت المجموعة الأساسية من اللاعبين الذين خاضوا نهائيات كأس الأمم الإفريقية السابقة.

شهدت التدريبات فى المجموعة الأساسية تنفيذ بعض الجمل طبقا للبرنامج الفني نفذها اللاعبون مع علاء عبده المدرب العام ومحمد أبو النور المدرب.

بينما قاد أيمن طاهر تدريبات حراس المرمي.

منتخب الشباب أسامة نبيه
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