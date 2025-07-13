اللقب الثالث تواليا يضيع.. الشرطة بقيادة مؤمن سليمان يودع كأس العراق بركلات الترجيح

الأحد، 13 يوليه 2025 - 00:52

كتب : FilGoal

مؤمن سليمان

خسر مؤمن سليمان مدرب الشرطة العراقي فرصة التتويج بالثنائية المحلية بتوديع كأس العراق من نصف النهائي.

وحقق الشرطة لقب الدوري العراقي تحت قيادة المدرب المصري الشهر الماضي.

وفي نصف النهائي خسر الشرطة من زاخو بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

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في المقابل تفوق دهوك على القوة الجوية في ثاني مباريات المربع الذهبي بنتيجة 3-1 وتأهل للنهائي.

ومن المنتظر أن يقام نهائي كأس العراق بين دهوك وزاخو لكن لم يتحدد موعده بعد.

وسيشهد النهائي حدثا تاريخيا، إذ سيحقق الفائز من تلك المباراة أول ألقابه في كأس العراق.

يعد الزوراء الأكثر تتويجا باللقب برصيد 16 لقبا ويليه القوة الجوية برصيد 6 ألقاب.

ويعد مؤمن سليمان بطل آخر نسختين من كأس العراق إذ توج باللقب مع القوة الجوية في 2023 ثم الشرطة في 2024.

كأس العراق مؤمن سليمان زاخو دهوك القوة الجوية الشرطة
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