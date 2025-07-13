خبر في الجول - الأهلي يقرر الإبقاء على كريم وليد رغم توقيعه على الاستغناء

الأحد، 13 يوليه 2025 - 00:30

كتب : أحمد الخولي

كريم وليد - الأهلي

قرر الأهلي الإبقاء على كريم وليد مع الفريق حتى إشعار آخر حسبما علم FilGoal.com.

كريم وليد

النادي : الأهلي

الأهلي

ويتبقى في تعاقد كريم وليد موسما مع الأهلي ويعد من أقرب اللاعبين للرحيل في الصيف الجاري.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب وقّع بالفعل على الاستغناء الموجه لنادي سيراميكا كليوباترا من أجل إتمام الانتقال.

لكن قرر الأهلي في نهاية اليوم الإبقاء على لاعب الوسط لحين إشعار آخر دون تحديد إمكانية بقاءه أو تأجيل رحيله.

صاحب الـ 27 عاما عاد للأهلي في 2023 بعد إعارة استمرت موسمين مع مودرن سبورت.

ومنذ عودته اكتفى بخوض 26 مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات.

وخاض وليد مع الأهلي 94 مباراة وسجل خلالها 7 أهداف وصنع 2.

وبقميص مودرن سبورت شارك في 65 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 1 وتوج بلقب كأس الرابطة المصرية.

وسبق أن خرج لاعب الوسط معارا من الأهلي لحرس الحدود ووادي دجلة من قبل.

كريم وليد الأهلي
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