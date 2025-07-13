بعد الاستحواذ القطري عليه.. نادي درجة سادسة إنجليزي يضم كارول

الأحد، 13 يوليه 2025 - 00:04

كتب : FilGoal

أندي كارول

أعلن نادي داجنهام وريبريدج التعاقد مع أندي كارول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويلعب فريق داجنهام وريبريدج في الدرجة السادسة.

وكان النادي أعلن استحواذ مجموعة من المستثمرين القطريين عليه بنسبة 100%.

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وقال كارول عقب الانضمام للنادي: "مازحت أطفالي أنني سأنضم لتشيلسي، سيصدمون، موقع النادي رائع وقريب وأطفالي سيتمكنون من مشاهدتي".

وأضاف "لقد استمتعتُ بوقتي في بوردو، لكن حان الوقت لأستقر مع عائلتي".

وأكمل "آمل أن يُحضر أطفالي أصدقائهم لمشاهدتي في المباريات".

وتابع "لم أكن أرغب في إنهاء مسيرتي الكروية، وأنا متحمس جدًا للمشاركة في الجانب القيادي وأن أصبح لاعبًا مهما هنا".

وأنهى حديثه قائلا: "لدي الخبرة على جميع المستويات وأعتقد أنني أستطيع إضافة قمة".

ولعب كارول رفقة بوردو في الموسم الماضي 27 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 3 آخرين.

أندي كارول داجنهام ليفربول
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